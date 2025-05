Denuncien set aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

L'organització de Consumidors Europeus (BEUC, per les sigles en francès) ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea (CE) i la Xarxa de Centres Europeus de Consumidors (ECC-Net, per les sigles en anglès) contra set aerolínies, entre elles Ryanair i les espanyoles Vueling i Volotea, per pràctiques abusives pel cobrament de l'equipatge de mà, alhora que ha reclamat una investigació a escala de la Unió Europea (UE). "Exploten els consumidors i ignoren el màxim tribunal de la UE, que va dictaminar que cobrar un equipatge de mà de mida raonable és il·legal", ha dit el director general de la BEUC, Agustín Reyna, en un comunicat.

Reyna ha demanat, a més, que s'aprofiti la revisió del reglament sobre drets dels passatgers aeris que està en marxa a la UE per aclarir "quins serveis s'han d'incloure en el preu bàsic del bitllet", tenint en compte que els viatgers donen per fet, diu l'organització de consumidors, que amb la tarifa bàsica puguin embarcar amb un bony petit. L'acció anunciada aquest dimecres per la BEUC compta amb el suport d'un total de 16 organitzacions membres de 12 països. Concretament, afecta Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling i Wizzair.

En una sentència del 2014, el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) va dictaminar que les companyies no haurien de cobrar un suplement per equipatge de mà, sempre que aquest compleixi "requisits raonables en termes de pes i dimensions, i compleixi els requisits de seguretat aplicables". El novembre del 2024, el govern espanyol va multar amb 179 milions d'euros Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea per cobrar suplements per l'equipatge de mà, una mesura que les companyies van denunciar davant la CE i que està examinant des del gener després de demanar informació detallada a l'Estat. Fonts comunitàries consultades per Europa Press indiquen que l'executiu espanyol ja va remetre la documentació i que els serveis de la CE els estan avaluant.