Espanya, Irlanda i Eslovènia demanen a la UE que estudiï suspendre l'acord d'associació amb Israel

Espanya, Irlanda i Eslovènia han sol·licitat aquest divendres que la pròxima reunió del Consell d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea estudiï la "suspensió" de l'acord d'associació amb Israel. Tots tres consideren que el govern de Benjamin Netanyahu ha "incomplert les obligacions".
En una carta adreçada a la vicepresidenta de la Comissió Europea i alta representant per als Assumptes Exteriors, Kaja Kallas, acusen l'executiu hebreu d'haver pres decisions que "contravenen els drets humans i volen la llei internacional". Al text, al qual ha tingut accés l'ACN, lamenten que les "nombroses" declaracions i "crides directes" al gabinet de Netanyhau perquè "compleixi amb les obligacions morals i internacionals, han estat ignorades".
També consideren que en el marc d'aquesta situació "greu", la Unió Europea ha de "sostenir" la responsabilitat política i moral i defensar els "valors troncals" que sustenten el projecte europeu "des de la seva fundació". Per això, per "coherència" i "pel bé de la seva pròpia credibilitat", la Unió Europea "no pot restar callada o inactiva per més temps".
Els ministres d'Exteriors d'Espanya, Irlanda i Eslovènia signen la carta en què lamenten decisions com l'aprovació de la pena de mort pel Parlament israelià, i consideren que aquesta decisió contravé l'article 2 de l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Israel.
Tenint en compte aquests fets i la situació tant a Gaza com a Cisjordània arran de les accions militars israelianes, els tres ministres demanen que en la pròxima reunió del Consell d'Assumptes Exteriors de la UE s'inclogui la discussió sobre l'acord d'associació.