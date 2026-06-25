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Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran ajuda a Veneçuela

Internacional

  • Imatge del terratrèmol que ha colpejat Veneçuela -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juny de 2026 a les 17:10

Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat, a Veneçuela pels dos terratrèmols. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals, mentre els recomptes continuen enfilant-se. 

La comissària europea per la Gestió de Crisis, Hadja Lahbib, ha dit que Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de Protecció Civil. Els tres estats membres han ofert assistència "immediatament", un acte que ha definit com "la solidaritat europea". A hores d'ara, la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat almenys 168 persones mortes i 971 ferits a causa dels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus registrats aquesta matinada.

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