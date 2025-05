Hamàs regateja amb els Estats Units per un alto el foc a Gaza a canvi d'ostatges

El negociador dels Estats Units a la Franja de Gaza, Steve Witkoff, ha presentat aquest dissabte una proposta d'alto el foc amb l'Israel de 60 dies a canvi de l'alliberament d'una primera tongada de 28 ostatges vius i morts i una segona de 30 més. El Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) ha respost aquest a la proposta i, al seu torn, ha ofert el lliurament de 10 ostatges israelians vius i 18 cadàvers.

"Després d'una ronda de consultes nacionals i atenent la nostra profunda responsabilitat cap al nostre poble i el seu patiment, presentem la nostra resposta a la proposta de l'enviat nord-americà Witkoff als nostres germans mediadors", ha indicat el grup islamista palestí en un comunicat. Si bé, la proposta de Hamàs inclou també un alto el foc permanent, la retirada completa de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) la Franja de Gaza i una garantia de l'entrada d'ajuda humanitària.

El fet que Hamàs proposi alliberar 10 presoners israelians vius i es compromet a la "devolució de 18 cossos" a canvi d'un nombre acordat de presoners palestins sí que es correspon amb la proposta nord-americana pel que fa al nombre d'ostatges i cossos. Si bé, encara no és clar si s'atén els terminis oferts pel negociador nord-americà.

Per la seva banda, els familiars d'ostatges israelians segrestats a la Franja han denunciat que si es produeix un acord parcial per a l'alliberament d'alguns, signifiqui la mort segura de la resta. Einav Zangauker, mare de l'ostatge Matan Zangauker, ha destacat que en l'última setmana s'ha sabut que Matan ha escapat miraculosament dels bombardejos israelians diverses vegades. "En una ocasió gairebé es mor d'asfíxia per gasos tòxics dins d'un túnel bombardejat que es va enfonsar", ha lamentat en roda de premsa recollida per The Times of Israel.

Una altra familiar, Yehuda Cohen, creu que el seu fill, Nimrod "probablement pagarà el preu de la insistència del primer ministre Netanyahu a no posar fi a la guerra". "Netanyahu està abandonant el meu fill i està destruint l'ethos israelià per raons polítiques", ha denunciat.