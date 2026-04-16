Illa aprofita l'allau de cimeres internacionals per intensificar l'agenda exterior

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut com a amfitrió els presidents d'Espanya, Pedro Sánchez, i del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a l'arribada de la primera cimera Espanya-Brasil que es fa aquest divendres al Palau de Pedralbes. Fonts de presidència han detallat que Illa ha donat la benvinguda al president Lula a Catalunya, en un primer contacte "afable i cordial".
A la tarda, Illa es tornarà a veure amb Lula en una visita al Barcelona Supercomputing Center. Illa preveu reunir-se amb una desena de líders i "referents" de l'esquerra mundial entre divendres i dissabte a Barcelona, on coincidiran tant la cimera com la IV Reunió en defensa de la democràcia i la Global Progressive Mobilisation. Serà en aquest darrer fòrum que el president farà uina intervenció.
Entre les reunions amb líders internacionals ja marcades a l'agenda d'Illa hi ha les que mantindrà amb el mateix president del Brasil, amb la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, amb el de Colòmbia, Gustavo Petro, i amb el de l'Uruguai, Yamandú Orsi. A banda, Illa també preveu reunir-se amb el president del Consell Europeu, António Costa, amb el vicecanceller d'Alemanya, Lars Klingbeil, amb el governador de la Província de Buenos Aires, Axel Kicillof o amb l'expresidenta del Senat de Xile i presidenta honorària de la Internacional Socialista, Isabel Allende.
A més, les trobades del president de la Generalitat també inclouen reunions amb la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, amb la periodista i Premi Nobel de la Pau 2021, Maria Ressa, amb la presidenta del Partit Socialista de Xile, Paulina Eugenia Vodanovic, i amb l'economista i director de l'International Tax Observatory, Gabriel Zucman. Illa encapçalarà també una recepció als eurodiputats de l'Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates.