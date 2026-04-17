Illa i Lula visiten el Supercomputing Center i reivindiquen la tecnologia «al servei de l'interès comú»

Al president de la Generalitat, Salvador Illa, li ha tocat fer d'amfitrió aquest divendres, davant l'allau de dirigents internacionals que visiten Barcelona en el marc de les cimeres organitzades pel govern espanyol. Al matí, ha rebut les delegacions espanyola i brasilera a la cimera Espanya-Brasil al Palau de Pedralbes. També té previstes diverses trobades amb referents del progressisme -havia de dinar amb el president colombià, Gustavo Petro, però s'ha hagut de cancel·lar per motius d'agenda- i farà una intervenció a la Global Progressive Mobilisation aquest dissabte al migdia.
Illa ha visitat aquesta tarda el Barcelona Supercomputing Center (BSC) amb el president del Brasil, Lula da Silva, acompanyats de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant. Els representants dels governs català i espanyol han presentat al brasiler el BSC i el sistema de recerca a Catalunya. Illa ha posat en relleu la governança pública del centre, gestionat per la Generalitat i el govern espanyol, com a "garantia per posar la tecnologia al servei de l'interès comú".
Illa ha obsequiat Lula amb la figura d'un drac de Gaudí, un exemplar del llibre Teoría de la seguridad jurídica, del constitucionalista brasiler Humberto Ávila, editat el 2012 per la Càtedra de Seguretat Jurídica de la Universitat de Girona, que col·labora estretament amb les institucions brasileres. També li ha regalat un exemplar del llibre Prova sense convicció, del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director de l'esmentada càtedra, traduït al portuguès i que s'utilitza per a la formació de juristes i jutges al Brasil. Al matí ja han tingut un primer contacte "cordial i afable", en què Lula ha dit a Illa que és "un plaer poder ser a Catalunya".
A través d'un missatge al seu compte de la xarxa social X, Illa ha donat la benvinguda a Catalunya al president del Brasil i ha afegit que és un "honor" acollir la cimera Espanya- Brasil, que considera que "reforçarà relacions". "En un moment com aquest, els progressistes ens hem d'unir per defensar les democràcies davant els extremismes", ha afegit.