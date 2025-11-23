Israel bombardeja Beirut i mata almenys cinc persones

L'exèrcit israelià ha bombardejat aquest diumenge a la tarda Beirut i ha matat almenys cinc persones malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i el Líban fa un any. Israel segueix cometent atacs en països estrangers i aquesta vegada ha assegurat que l'objectiu era un dirigent de Hezbol·là, que no ha especificat si ha pogut assassinar. El ministre de Salut Pública del Líban, Rakan Nassereddine, ha explicat que el bombardeig a un bloc de pisos del districte de Dahieh, al sud de la capital, ha deixat almenys cinc morts i 28 ferits.\r\n