L'Iran aposta per la desescalada i allunya «per ara» la possibilitat d'un nou atac contra Israel

L'Iran no respondrà l'atac amb drons d'Israel que ha patit a primera hora d'aquest divendres a la base militar d’Isfahan. Així ho ha confirmat el comandant en cap de l'exèrcit, el general de divisió Abdul Rahim Mussavi, a l'agència iraniana Defa Press. “Ja s'ha vist la nostra resposta”, ha reaccionat Mussavi en ser preguntat quin seria el següent pas del govern persa. D'aquesta manera, i tal com també han explicat fonts militars, Teheran aposta per la desescalada en un intent de rebaixar la tensió al Pròxim Orient, però no descarta emprendre accions en un futur pròxim. "No serà immediat", han precisat.

Segons ha publicat Reuters de fonts autoritzades, a l'Iran també han emmarcat l'atac en una infiltració i no en una agressió estrangera, per la qual cosa, defensen que els drons s'han llençat des del mateix territori nacional. Una infiltració que hauria pogut fer Tel-Aviv.

Tot plegat arriba després que aquesta matinada les autoritats iranianes s'hagin vist obligades a activar el seu sistema de defensa aèriaper un nou atac d’Israel, segons ha informat l’agència de notícies estatal IRNA. Mitjans nord-americans com el The New York Times han assegurat que el govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha atacat el país en represàlia al llançament de 300 míssils i drons del cap de setmana passat. També ho han fet, en privat, oficials de l'executiu israelià i públicament representants dels Estats Units a les cadenes de televisió ABC i CBS.

Hi ha hagut almenys tres explosions. Les principals s’haurien sentit a Isfahan, al centre del país persa on hi ha importants instal·lacions. De fet, el bombardeig israelià s'hauria localitzat en una base militar al nord-est de la localitat, on hi ha la instal·lació nuclear més gran de l'Iran. Se sospita que un dels possibles objectius era el radar de l'exèrcit iranià. No obstant això, els mitjans oficials de Teheran han relativitzat l’atac, han parlat d’una situació de “calma” i han afirmat que les instal·lacions es troben "en completa seguretat".

A més a més, tot i que inicialment han informat de la suspensió de l’espai aeri, des d'aproximadament les 11:00 del matí tots els aeroports del país -també els aeròdroms de la capital- ja funcionen amb normalitat. En un missatge a X, el portaveu de l’Agència de l’Espai Aeri, Hossein Dalirian, ha negat un atac aeri i ha dit que Israel “només ha fet un humiliant intent de fer volar drons, que han estat abatuts”.

Les defenses aèries iranianes també s'han activat en altres parts del país. En aquesta línia, s'ha sentit una explosió a l'oest de Tabriz, a l'extrem occidental, una detonació que els mitjans han apuntat a "un tret de defensa" en identificar "un objecte sospitós". Aquesta zona compta amb refineries petroquímiques.

Els líders internacionals imploraven des de la setmana passada a Israel que actués amb “contenció” després de l’atac amb míssils i drons de l’Iran, que va ser neutralitzat per les forces israelianes amb ajuda dels Estats Units, el Regne Unit i França. Aquell atac era una represàlia dels iranians pel bombardeig contra el consolat del país a Damasc (Síria) de l’1 d’abril, on van morir 13 persones. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, va dir dijous que el Pròxim Orient és “al límit d’una guerra regional” que podia tenir conseqüències per a tot el món, i va demanar a Tel-Aviv que evités una escalada.