Trump avisa que l'espai aeri de Veneçuela queda «tancat»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat aquest dissabte que l'espai aeri de Veneçuela "i els voltants" ha quedat completament "tancat". Tot i que no té competències per actuar sobre els espais aeris estrangers de manera unilateral, el cap de la Casa Blanca ha llençat una amenaça vetllada a "totes les aerolínies, pilots, narcotraficants i traficants de persones" per continuar amb la pressió per fer caure el govern de Nicolás Maduro.
"Els preguem que considerin que l'espai aeri sobre Veneçuela i els seus voltants estarà tancat íntegrament", ha anunciat Trump en un missatge a la seva xarxa social Truth Social. L'anunci arriba després d'una setmana en què el mandatari nord-americà ha avisat clarament que la seva estratègia militar en la lluita antidroga implica circumscriure's a les aigües del Carib en un futur pròxim i sumar-hi la lluita per terra.
Aquest mateix dijous, Trump ja va avisar que "molt aviat" començaran les operacions de les forces nord-americanes per "aturar per terra" els suposadament "nombrosos" narcotraficants veneçolans, alimentant encara més les especulacions sobre una possible intervenció militar nord-americana al país llatinoamericà. "Probablement us haureu adonat que la gent no vol fer entregues per mar, i els començarem a aturar també per terra", va dir en una conversa a distància amb militars de servei amb motiu del Dia d'Acció de Gràcies.
L'Administració Trump, que ha autoritzat la CIA a operar a Veneçuela, ha esgrimit el presumpte rol del Càrtel dels Sols en el tràfic de drogues com una de les seves principals cartes per justificar atacs contra suposades narcolanxes en aigües del Carib, tot i que també els ha estès al Pacífic oriental. Aquests atacs, en el marc de l'anomenada operació Llança del Sud, se sumen a l'increment de la presència militar nord-americana a la zona, que ha inclòs el desplegament del portaavions USS Gerald Ford, els més grans de l'armada dels Estats Units.