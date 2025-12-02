Tres detinguts del Servei Europeu d'Acció Exterior i el Col·legi d'Europa per presumpte frau de finançament

Tres persones han estat detingudes aquest dimarts a Bèlgica en el marc d'una investigació oberta per la Fiscalia Europea (EPPO, per les sigles en anglès) contra el Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) i el Col·legi d'Europa per la licitació i adjudicació d'un programa de formació per a joves diplomàtics finançat amb fons de la UE. Una de les arrestades seria Federica Mogherini, exalta representant per a la Política Exterior de la UE, segons el mitjà belga L'echo. El programa es va adjudicar per part del SEAE al Col·legi d'Europea pel període 2021-2022. La fiscalia sospita que durant el procés es va vulnerar la "competència lleial" i "es va compartir informació confidencial sobre la contractació en curs amb un dels candidats".
Entre el 2021 i el 2022, el Servei Europeu d'Acció Exterior era dirigit per Josep Borrell, mentre que el Col·legi d'Europa el liderava Federica Mogherini, també exalta representant per a la Política Exterior de la UE i que, actualment, continua dirigint el centre educatiu amb seu a Bruges. Mitjans belgues com L'echo i Le soir apunten que entre els tres detinguts hi hauria la italiana.
"A petició de l’EPPO, i amb l'aprovació del jutge instructor, la Policia Federal (FGP West-Vlaanderen) ha dut a terme escorcolls en diversos edificis del Col·legi d’Europa a Bruges, al Servei Europeu d’Acció Exterior a Brussel·les, i als domicilis dels sospitosos", ha indicat la fiscalia en un comunicat. Les actuacions compten també amb el suport de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
El projecte investigat és de l'Acadèmia Diplomàtica de la UE, un programa de formació de nou mesos de durada destinat a "diplomàtics júniors" de tots els estats membres que va ser adjudicat pel SEAE al Col·legi d'Europa pel període 2021-2022. "La investigació se centra a determinar si el Col·legi d’Europa o els seus representants van ser informats amb antelació dels criteris de selecció del procediment de licitació i si tenien prou motius per creure que se’ls adjudicaria la implementació del projecte abans de la publicació oficial, per part del SEAE, de l’anunci de licitació", ha indicat la fiscalia en el comunicat fet públic aquest dimarts.
Segons subratlla l'organisme, hi ha "fortes sospites" que durant el procés de licitació del programa "es va infringir l’article 169 del Reglament Financer relatiu a la competència lleial i que informació confidencial relacionada amb el procediment de contractació en curs es va compartir amb un dels candidats que hi participaven". Per poder dur a terme els escorcolls, l'EPPO ha hagut de sol·licitar "l'aixecament de la immunitat a diversos sospitosos". Segons la fiscalia, la petició ha estat acceptada.
La portaveu de la Comissió Europea per Exteriors Anitta Hipper ha confirmat "que la policia ha estat aquest dimarts" a l'edifici del SEAE a Brussel·les "en el marc de la investigació de les activitats que van tenir lloc en el mandat previ". L'executiu comunitari ha rebutjat entrar en més detalls argumentant que es tracta "d'una investigació en marxa".