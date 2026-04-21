Itàlia i Alemanya frenen l'intent de Sánchez de suspendre els acords UE-Israel

Diversos països de la Unió Europea s'han mostrat a favor d'augmentar la pressió sobre Israel amb la imposició de sancions, tal com Espanya, Irlanda i Eslovènia havien proposat. Tot i això, de moment no contemplen la suspensió total de l'Acord d'Associació, una mesura que Alemanya considera "inadequada". Concretament, França i Suècia presentaran aquest dimarts a la tarda a Luxemburg un document amb propostes perquè la UE limiti el comerç amb els assentaments israelians a Cisjordània. Tot i això, no han valorat la proposta d’Espanya de suspendre el tractat que atorga a Israel un estatus de soci preferent per a la UE.
Així ho ha anunciat la ministra d’Exteriors de Suècia, Maria Malmer Stenergard, en declaracions als mitjans abans de la reunió del Consell d’Afers Exteriors (CAE). Stenergard ha assegurat que la proposta conjunta amb França té més possibilitats de prosperar que la d’Espanya, que, de moment, no té “prou suport”. També ha indicat que n’hi hauria prou que Hongria, amb el nou govern, retirés el veto a sancions contra els colons.
El seu homòleg dels Països Baixos, el ministre Tom Berendsen, ha defensat que és “important” incrementar la pressió sobre Israel en aquest moment, amb l’objectiu no només de “suspendre el component comercial, sinó d’aconseguir un canvi de comportament” per part del país liderat per Benjamin Netanyahu. Berendsen també considera que la suspensió de l’Acord d’Associació amb Israel seria una mesura “severa” i que, de moment, “no hi ha indicis” que existeixi una majoria suficient per aprovar-la. Amb tot, s’ha mostrat disposat a sondejar què opinen la resta de països i si les recents accions israelianes han modificat alguna posició.
Per la seva banda, Bèlgica ha afirmat que “és evident” que la UE necessita “apujar el to en matèria de sancions”, i ha defensat “com a mínim” la suspensió “parcial” de l’Acord d’Associació. “Som conscients que la suspensió total probablement queda fora de l’abast, ateses les posicions dels diferents països europeus, però hem de ser capaços d’actuar i centrar el debat”, ha indicat el ministre d’Exteriors belga, Maxime Prévot.
Alemanya, contrari a la suspensió de l'acord
En canvi, el ministre d’Exteriors d’Alemanya, Johann Wadephul, s’ha mostrat obertament contrari a la suspensió -sigui total o parcial- de l’Acord d’Associació. Tot i això, s’ha mostrat disposat a abordar amb el govern de Netanyahu “les qüestions crítiques”, com la introducció de la pena de mort per a palestins o la violència dels colons als assentaments israelians a Cisjordània, entre altres aspectes.
Espanya, Irlanda i Eslovènia demanen la suspensió
Espanya, juntament amb Irlanda i Eslovènia, han portat a la reunió el debat sobre la revisió de les relacions amb Israel per la vulneració dels drets humans a Gaza, al Líban i a Cisjordània, amb el focus posat en la ruptura de l’Acord d’Associació. El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha reclamat als seus socis europeus fermesa davant Israel i ha advertit que el bloc europeu es “juga la credibilitat” si no s’oposa amb “la mateixa veu, els mateixos principis i objectius” a la violència al Pròxim Orient.
El Govern defensa la ruptura total de l’acord -que requeriria la unanimitat dels 27-, però Albares ha afirmat que estan disposats a considerar altres mesures que altres estats membres posin sobre la taula.