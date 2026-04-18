Sánchez crida els líders progressistes a actuar: «El risc és que la democràcia es buidi des de dins»

La Fira de Barcelona s'ha convertit aquest dissabte en l'epicentre del moviment de líders progressistes pensat per plantejar una alternativa al funcionament alterat de l'ordre internacional des que Donald Trump va tornar a la presidència dels Estats Units. Amb Pedro Sánchez, president del govern espanyol, com a amfitrió, una vintena de dirigents -amb la presència destacada del Lula da Silva, màxim mandatari del país, o bé Claudia Sheinbaum, presidenta de Mèxic- han desfilat per un pavelló en el qual també s'hi celebra el Global Progressive Mobilisation, una iniciativa pensada per contrarestar l'auge de l'extrema dreta arreu del món, amb Trump -crític altre cop amb Espanya- com a motor.
El president nord-americà, en un apunt a la xarxa Truth Social, ha compartit una informació que testimonia com l'Estat no va col·laborar en l'ofensiva a l'Orient Mitjà. "No van ser-hi per nosaltres", ha apuntat Trump. Sánchez, en la benvinguda als assistents -entre els quals també s'hi troba Gabriel Boric, expresident xilè-, ha indicat que els dirigents reunits "comparteixen una preocupació i una responsabilitat". "Som aquí per respondre i per actuar", ha insistit el president del govern espanyol, que ha carregat contra els "atacs al dret internacional" i "l'ús de la força" en un context en què creix la "desigualtat". "El risc és que la democràcia es buidi des de dins", ha alertat el dirigent estatal.
"No hem de resistir. Hem de proposar", ha apuntat Sánchez, que també s'ha mostrat crític amb la manera com s'estan gestionant les xarxes socials, a les quals en més d'una ocasió ha comparat amb un "estat fallit". "Internet no entén de fronteres. O avancem junts, o no avançarà ningú", ha insistit el líder del PSOE amb el ministre José Manuel Albares just al darrere. "El que ens uneix és més que un diagnòstic, és una missió. Ens ha de permetre avançar i fer un camí plegats", ha indicat, al mateix temps que ha recalcat la necessitat que la democràcia es defensi, que no es doni per descomptada. Boric també s'ha encarregat d'alertar contra l'ús de la desinformació com a via de desestabilització.
Sheinbaum ha remarcat que la sobirania "sorgeix del poble", i ha reivindicat la "lluita per la pau". "Els principis democràtics signifiquen llibertat. Però quina? És una paraula buida si no va acompanyada de justícia social", ha apuntat la presidenta mexicana, que ha apostat per la "cooperació". "No hi ha democràcia quan no hi ha opció per als pobres", ha apuntat, al mateix temps que proposava més despesa social i menys en armament. "Amb els pobles tot; sense els pobles, res", ha indicat en una frase de reverberacions zapatistes. Es tracta de la quarta trobada d'aquest fòrum, amb forta protagonisme llatinoamericà en un moment en què el continent també ha anat virant cap a la dreta.
Missatge diplomàtic
"Es tracta de defensar la democràcia amb principis. És el poder del poble i per al poble", ha indicat Sheinbaum en la seva arribada, citant una frase d'Abraham Lincoln, un dels presidents referencials dels Estats Units. També ha negat que existeixi una "crisi diplomàtica" amb l'Estat. "L'important és que es reconegui la força dels pobles originaris", ha determinat la dirigent mexicana, que des que va arribar al càrrec es mostra especialment crítica amb la manera com l'imperi espanyol va conquerir Amèrica. Es tracta del primer viatge de Sheinbaum a Europa des que és presidenta. Fins i tot el rei Felip VI va admetre fa uns dies que hi havia hagut "molts abusos" en la conquesta del continent americà.
"Estic molt agraït a Sánchez per la invitació a debatre", ha indicat David Lammy, ministre d'Afers Estangers del Regne Unit, que ha posat l'accent en la situació complexa que viu l'Orient Mitjà. El govern laborista britànic és un dels que ha de fer més equilibris per gestionar la situació amb Trump: són aliats geopolítics històrics, amb una aliança sòlida, però al mateix temps no tenen el mateix color polític i no sempre coincideixen en les apreciacions sobre la gestió del conflicte. Representants d'Alemanya, d'Àustria i d'Albània -amb el seu primer ministre, Edi Rama, al capdavant- també han acudit a la crida de Sánchez, que s'allargarà fins al migdia. El líder del PSOE i Lula també seran protagonistes a la tarda.
Gustavo Petro, president de Colòmbia, ha indicat que "l'extensió de la guerra" és un dels "pitjors passos" que s'han donat en els últims temps "després del genocidi a Gaza". Ha subratllat la necessitat de reconèixer l'estat palestí i, al mateix temps, de deixar de dependre dels hidrocarburs. "La humanitat ha d'actuar per la seva pròpia existència. El procés de pau, que ha de rebaixar el preu del petroli, ha d'anar cap a la descarbonització de l'economia", ha indicat Petro. "Aquesta cimera és per una alternativa al món. Cal seguir el rumb de la vida, no el rumb de la mort", ha assenyalat el mandatari colombià, que es troba en els últims compassos del seu pas per la presidència del país sud-americà.
La desfilada de líders progressistes va arrencar divendres, amb la cimera celebrada al Palau de Pedralbes entre els governs espanyol i del Brasil, que van signar una desena d'acords bilaterals. Tant Sánchez com Lula da Sliva van situar els dos països en la "trinxera" contrària a la deriva bèl·lica que s'ha instal·lat a la Casa Blanca des que Trump va aterrar-hi per segona vegada. "Els dos països compartim la mateixa visió del món, una defensa de la democràcia, de la cooperació i del respecte del dret internacional i els drets humans", va reivindicar el líder del PSOE, que va reclamar la posada en marxa d'un "multilateralisme reforçat" en un món afectat per la guerra en marxa a l'Iran.