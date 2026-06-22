Keir Starmer dimiteix i activa el relleu laborista al Regne Unit

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió. El desastre laborista de les últimes eleccions municipals i la tornada a escena del seu gran rival (i molt possiblement successor) Andy Burnham ha afectat de forma pràcticament irreparable la figura de Starmer. El dirigent laborista ha explicat des de Downing Street que la seva marxa no serà immediata sinó que continuarà exercint fins que es produeixin les primàries, de tal manera que el nou primer ministre britànic assumirà el càrrec previsiblement a principis de setembre. Burnham, fins ara alcalde de Manchester, ha guanyat l'extrema dreta a les eleccions de la circumscripció de Makerfield, fet que li ha permès aconseguir l'escó de diputat i poder activar el procés per agafar el relleu d'Starmer.
"La pregunta que es planteja ara el meu partit és si soc la persona més adequada per a liderar-nos de cara a les pròximes eleccions generals. He escoltat la resposta del meu grup parlamentari a aquesta pregunta i l'accepto de bon grat". Aquestes han estat les paraules de Starmer des de la seu del govern britànic a Downing Street, que ha afegit que ara a l'estiu elegiran el nou candidat i resoldran el conflicte "abans que torni el Parlament al setembre". Fins llavors, continuarà en el càrrec i farà "tot el possible" per garantir un relleu "ordenat".
Ja fa dies que la posició del dirigent es va començar a debilitar, concretament, després de la contundent derrota a les eleccions locals i regionals del 7 de maig, i la pèrdua de suports que ha tingut des de llavors a les seves files. Sis alts càrrecs del govern britànic, entre els quals els ministres de Defensa i de Sanitat, han dimitit després dels mals resultats als comicis. Starmer va arribar a Downing Street el 5 de juliol de 2024 després de guanyar les eleccions amb una majoria absoluta de 405 escons dels 650 totals.
Davant de la derrota, Starmer ha pres la decisió de dimitir com a líder del Partit Laborista, tot assegurant que sempre ha "posat per sobre" els interessos del Regne Unit per sobre dels seus. El dirigent ha arribat a aquesta conclusió després d'un cap de setmana de reflexió amb la família a la casa de camp de Chequers.