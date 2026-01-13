La UE es prepara davant l'amenaça de Trump sobre Groenlàndia i admet el deteriorament de les relacions amb els EUA

L'alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reiterat aquest dimarts que el bloc comunitari s'està "preparant" davant les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre Groenlàndia. Des de Berlín, Kallas ha confirmat que Brussel·les "debat" la situació amb els estats membres, inclòs Dinamarca, però ha rebutjat donar detalls.
"Tenim discussions. També sobre quines són les eines a la nostra disposició [...] Però, no estem preparant res públicament", ha dit. Al seu torn, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha avisat que una intervenció de Trump sobre l'illa provocaria una situació "sense precedents" dins l'OTAN. Kallas ha admès que les relacions amb Washington "no són tan bones com eren".
"El mínim que podem dir és que seria una situació sense precedents en la història de l'OTAN i en la història de qualsevol aliança de defensa del món, motiu pel qual ens estem preparant i debatent alternatives i diferents opcions, però res en públic", ha assenyalat el ministre alemany.
Sobre les relacions amb l'administració de Trump, l'alta representant de la UE ha insistit que els Estats Units són un "aliat indispensable", però ha admès que les relacions s'han deteriorat. "En totes les aliances hi ha moments de desacord, però Europa no tirarà per la borda 80 anys de relacions transatlàntiques. Des de Gaza fins a la lluita contra l'ISIS, passant per les pràctiques econòmiques coercitives de la Xina, Europa i els Estats Units són més forts quan actuen conjuntament", ha defensat.
Groenlàndia rebutja els Estats Units
En una roda de premsa des de Copenhaguen, el primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, ha subratllat aquest dimarts que el territori s'enfronta a una "crisi geopolítica" i ha deixat clar el seu rebuig a les amenaces de Trump. "Si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca aquí i ara, escollim Dinamarca", ha assegurat Nielsen. "Hi ha una cosa que ha de quedar clara per a tothom. Groenlàndia no vol ser propietat dels Estats Units. Groenlàndia no vol ser governa pels Estats Units. Groenlàndia no vol formar part dels Estats Units", ha sentenciat el primer ministre groenlandès.