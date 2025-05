L'Índia i el Pakistan flirtegen amb la guerra i la comunitat internacional fa una crida a la desescalada

La nit d'aquest dimarts i la matinada d'aquest dimecres, l'Índia ha bombardejat nou localitzacions del Caixmir pakistanès i ha matat 26 persones i n'ha ferit 46 més. Es tracta de l'ofensiva més important en 20 anys entre les dues potències nuclears, que es disputen un territori llargament reivindicat per ambdues i que actualment es reparteixen. Aquesta escalada de la tensió ha despertat la preocupació de la comunitat internacional, que tem que el conflicte augmenti de dimensió i ha demanat als respectius governs que actuïn amb "contenció".

L'Índia ha defensat que ha bombardejat nou "enclavaments terroristes", després que un informe de les seves forces armades hagi conclòs que els atacs pakistanesos a la localitat de Pahalgam, al Caixmir indi, de finals d'abril on van morir 26 persones més es van tractar d'"atemptats". Al seu torn, el govern del Pakistan ha invocat l’article 51 de la Carta de les Nacions Unides per justificar el dret d’autodefensa i ha donat permís a l'exèrcit per respondre amb les "accions corresponents".

Davant aquesta escalada bèl·lica, Xina -la gran potència a la regió- ha carregat contra l'ofensiva de l'Índia i ha reivindicat que uns i altres "sempre han estat i sempre seran veïns", pel qual han d'actuar "amb moderació" i abstindre's de prendre mesures que compliquin encara més la situació. En el mateix sentit s'ha expressat l'altra potència militar de l'Àsia, Rússia, que s'ha mostrat "greument preocupada", tot i que al revés que la Xina, i ha condemnat els "atacs terroristes" del Pakistan.

Al seu torn, els Estats Units han instat uns i altres a mantenir oberta la via diplomàtica i evitar una escalada després que el cap de la diplomàcia, Marco Rubio, hagi mantingut una conversa telefònica amb els assessors de seguretat tant de l'Índia com del Pakistan. Pel que fa a la Unió Europea, França i Espanya han coincidit a exigir la protecció de la població civil i han demanat més "contenció". Mentrestant, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha afirmat que el món "no es pot permetre una confrontació militar entre l'índia i el Pakistan".