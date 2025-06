L'Iran bombardeja un hospital a Israel en una nova nit d'atacs

Un míssil iranià ha impactat contra l'hospital Soroka, al sud d'Israel, en una nova nit de bombardejos aquest dimecres. Més d'una trentena de persones han resultat ferides i tres es troben en estat greu per una onada d'atacs que han colpejat almenys quatre ciutats al país hebreu, inclosa Tel-Aviv.

Concretament, l'últim atac de l'Iran sobre territori israelià ha causat danys a Tel-Aviv, Ramat Gan i Holon, al centre d'Israel. Si bé, els danys més importants s'han produït a Beerseba, al sud, amb el bombardeig de l'hospital Soroka, que és un dels més importants del país.

Tot i que l'atac al centre ha deixat ferits, "s'han salvat moltes vides" perquè el pis atacat havia estat evacuat, segons ha dit el director del servei nacional d'ambulàncies, Eli Bin, al Times of Israel. Per part seva, el ministre de Salut, Uriel Buso, ha qualificat l'atac com "un acte de terrorisme que travessa una línia vermella", segons ha recollit el mateix mitjà.

De moment, l'atac ha ferit 20 persones a Ramat Gan i 16 a Holon, tres greument, segons el servei d'ambulàncies israelià. Prèviament, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) havien identificat entre 20 i 30 míssils llançats des de l'Iran, dels quals almenys set han acabat impactant, segons ha informat el canal 7 de la televisió israeliana.

Trump, ambigu: entre la mà estesa i la declaració de guerra

Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, valora seriosament atacar l'Iran i posar la seva tecnologia militar al servei d'Israel. En declaracions a la premsa aquest dimecres, Trump ha assegurat que l'Iran el vol visitar a la Casa Blanca, però que "pot ser massa tard". En aquest sentit, diversos mitjans asseguren que està preparant el país per assumir "conseqüències irreparables". "Ningú sap què faré", ha dit.