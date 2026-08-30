Maduro reapareix en noves imatges des de la presó als EUA: «Estem ferms»

El compte oficial de Nicolás Maduro a X ha publicat noves imatges del dirigent veneçolà durant el seu empresonament als Estats Units, amb aspecte animat i com un "petit regal d'amor i esperança", per a la seva família en particular.
"Envio aquestes fotos com un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes, i a tota la gent noble que ens estima", resa un dels missatges al compte del mandatari. Maduro va ser capturat pels Estats Units el gener d'aquest any després d'una operació militar a Caracas i va ser traslladat a una presó de Nova York, on es troba tancat mentre és jutjat per narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna i possessió d'armes de guerra.
"Vull que sàpiguen que estem ferms, amb el cor ple del vostre amor, aquest amor que ens arriba convertit en oració, en acció permanent, en solidaritat i en suport veritable. Gràcies infinites per cada paraula, per cada gest, per cada benedicció", ha afegit el president veneçolà als missatges que acompanyen les fotos.
Totes les imatges tenen data del 25 de juny de 2026. "La Cilia i jo els abracem per sempre, amb l'ànima posada en vostès i amb la fe intacta en Déu. Déu proveirà. Veneçuela renaixerà", ha conclòs.