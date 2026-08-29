Els Estats Units anuncien el control de més de 65.000 milions de barrils de petroli de Veneçuela

Donald Trump ha anunciat un "acord històric" amb Veneçuela per controlar més de 65.000 milions de barrils de petroli veneçolà. En un missatge a les seves xarxes socials, el president dels Estats Units ha dit que la transacció "duplica les reserves de petroli americà" i permetrà abaixar "substancialment" el preu del combustible al país en plena crisi per la guerra a l'Iran i el tancament de facto de l'estret d'Ormuz.
La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat per la seva banda que el pacte permetrà al país assolir "la recuperació i modernització" de la indústria i també "el creixement" econòmic. L'acord inclou la participació d'empreses privades, segons el secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, que ha parlat de més de 100.000 milions de dòlars (86 milions d'euros) d'inversió privada.
Amb aquest anunci, Trump situa el focus polític en l'encariment dels combustibles, un assumpte que castiga la butxaca de les famílies nord-americanes i marcant el debat econòmic nacional des de fa setmanes. Així mateix, ha assegurat que aquesta transacció també permetrà "contribuir perquè Veneçuela continuï avançant cap a una gran prosperitat". Tanmateix, ha subratllat les creixents sinergies amb Veneçuela sot el lideratge de la presidenta interina Delcy Rodríguez, després de la intervenció de Washington i la posterior captura de Nicolás Maduro el gener passat.
El president estatunidenc té previst reunir-se dimarts vinent amb directius de les principals petrolieres nord-americanes davant dels preus persistentment elevats de la gasolina, avivats per la guerra a l'Iran, segons ha informat l'agència Bloomberg. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha celebrat aquest acord com "una gran victòria" tant per als Estats Units com per a Veneçuela.
Una intervenció sense precedents amb un recorregut incert
El pla representa una intervenció moderna sense precedents en l'economia d'un altre país, que recorda al control del Govern britànic sobre els jaciments petrolífers de l'Iran i al repartiment dels actius iraquians entre els Estats Units i Europa fa un segle. Es tracta, a més, d'una maniobra sense precedents, susceptible a impugnacions legals i canvis polítics a Washington. No és clar que l'acord de Trump compti amb el ple suport d'un futur president nord-americà, ni com podria resistir una futura convulsió política a Veneçuela.
Delcy Rodríguez defensa la venda de petroli als Estats Units
Al seu torn, Delcy Rodríguez ha defensat que l'acord impulsarà el "creixement econòmic" de Veneçuela i ha informat que ingressarà una recaptació tributària de 209.000 milions de dòlars (al voltant de 180.000 milions d'euros) per a l'economia de Caracas. "L'acord permetrà incrementar considerablement la producció de petroli amb la participació d'operadors privats", diu el comunicat de Presidència. Es contempla el desenvolupament de 17 camps estratègics, amb un potencial provat de 65.000 milions de barrils de petroli, una inversió de més de 100.000 milions de dòlars i més de 209.000 milions de dòlars en tributs per a l'Estat, concreta.