L'encariment dels carburants dispara la inflació fins al 4,3%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha situat en el 4,3% interanual a l'agost a l'Estat, sis dècimes més respecte del mes passat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment es deu, principalment, a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. Aquest, però, no és l'únic motiu que ha contribuït al repunt de la inflació.
També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat des del febrer del 2023, és a dir, dels últims tres anys i mig. En canvi, l'IPC subjacent, que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
En termes mensuals, d’agost sobre juliol, l’IPC va incrementar-se un 0,7%, unes quatre dècimes més que el juliol. Això suposa el major increment mensual des del març. Si ens centrem en els anteriors mesos d’agost, es tracta de l’augment més elevat des del 1992. La inflació ja acumula set mesos seguits d’ascens.
L’increment ha obligat a incrementar la rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs que s’aplica al gasoil, que ara s’elevarà a 20 cèntims per litre a partir de l’1 de setembre. Fins ara era de 5 cèntims per litre. Des del ministeri d’Economia, que dirigeix Carlos Cuerpo, s’ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat: “El govern manté un seguiment minut a minut de l’impacte del conflicte de l’Iran sobre l’economia espanyola, de la mà dels agents socials i els sectors més afectats”.
La cronificació del conflicte a l’estret d’Ormuz, després de mesos d’incertesa per l’evolució de la tensió entre Teheran i Washington s’ha convertit en un factor determinant que impacta sobre l’IPC a nivell global. La incidència sobre el combustible és directa. La subclasse del gasoil va registrar una variació del 15,7% el juliol, per damunt del sostre del 15% previst en el decret de mesures per respondre a l’impacte del conflicte a l’Iran.