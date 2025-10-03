Més d'un centenar d'estudiants tallen els accessos a la UAB per denunciar l'assalt a la Flotilla

Més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han bloquejat amb contenidors els principals accessos viaris al campus i també l'entrada als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de la plaça Cívica. Ho han fet amb motiu de la vaga estudiantil en defensa de Palestina. Segons han explicat els portaveus estudiantils, prop de 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a dos quarts de set han mobilitzat contenidors fins a les rotondes d'accés des de l'AP-7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. S'ha viscut un moment de tensió quan un treballador que ha arribat al campus amb FGC ha volgut creuar una barricada per la força i s'ha encarat amb estudiants.\r\n