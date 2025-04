Milei expulsa de l'Argentina l'assessor català a qui va definir de «deixalla humana»

Nova decisió amb polèmica de Javier Milei, aquest cop amb un català com a protagonista. El president de l'Argentina vol expulsar del país al consultor polític Antoni Gutiérrez-Rubí, a qui va definir de "deixalla humana" fa tot just tres mesos.

Gutiérrez-Rubí va treballar com a assessor del govern argentí abans de l'arribada de Milei, un executiu de tesis contràries a l'actual. El president argentí considera que el consultor català lidera una campanya contra la seva figura i ha decidit expulsar-lo.

En la publicació a xarxes social del passat gener, Milei deia que Gutiérrez-Rubí era arquitecte de la "campanya negativa més gran en la història" que va rebre per part dels seus rivals polítics. "Sembla que encara dona voltes per l'Argentina buscant embrutar gent de nou. Ciao", sentenciava Milei.

El de la foto es la basura humana de Antoni Gutiérrez Rubí quien fue el arquitecto de la campaña negativa más grande en la historia que instrumentó el kirchnerismo contra mi persona...

Parece que anda dando vueltas por Argentina buscando ensuciar gente de nuevo...

CIAO! https://t.co/iVAdWN4od4 — Javier Milei (@JMilei) January 24, 2025

El consultor polític va dirigir l'estratègia de campanya del candidat Sergio Massa fa dos anys, quan Milei va ser el vencedor dels comicis. Ara, l'executiu argentí ha cancel·lat el permís de residència de Gutiérrez-Rubí i li ha donat 15 dies per abandonar el país abans de recórrer a l'ús de la força.

Gutíerrez-Rubí no només ha treballat en la campanya electoral del 2023. Fa quatre anys que viu a l'Argentina i ara treballa amb el partit de centredreta PRO per als comicis de Buenos Aires del pròxim maig. Tal com ha informat a diversos mitjans, presentarà un recurs contra la decisió d'expulsar-lo.