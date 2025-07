Troben mort el ministre rus de Transports, destituït unes hores abans per Putin

Roman Starovoit, ministre de Transports de Rússia que Vladímir Putin ha acomiadat el matí de dilluns, ha aparegut unes hores després mort al seu vehicle. Segons el Comitè d’Investigació, un anàleg de la Fiscalia, han trobat el seu cos al seu cotxe particular amb una pistola al costat. Per això la principal hipòtesi és que s’hagi suïcidat.

Putin, havia cessat aquest mateix dilluns per decret Starovoit, sense aclarir-ne els motius. L'exministre encapçalava la cartera des del maig del 2024 després d'ocupar anteriorment el càrrec de governador de la regió de Kursk. Andrei Nikitin agafarà el seu relleu de manera interina, si bé Putin ja ha avançat que presentarà la Duma Estatal per a la seva aprovació definitiva.

Mentre les investigacions treballen en la hipòtesi del suïcidi, però no en descarten d'altres, la premsa russa afirma que Starovoit podria estar implicat en un cas de presumpte frau i malversació en la construcció de fortificacions a la regió de Kursk. Així mateix, informen que hi havia previst començar una investigació a Starovoit per corrupció en els propers dies.

Diversos mitjans presenten informacions contradictòries respecte a les últimes hores amb vida de Starovoit. Les fonts de la redacció russa de Forbes asseguren que l'exministre va morir diumenge i el decés va ser ocultat pels serveis de seguretat.

En canvi, el canal Mash, pròxim a la policia, informa que Starovoit ha anat a la seva oficina aquest dilluns al matí i ha deixat escrit al seu equip on trobar el seu cos. D'altra banda, el diari Kommersant, publica que el polític va ser interrogat diumenge a la nit.