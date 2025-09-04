Mor Giorgio Armani, icona mundial de la moda

Mor la gran icona de la moda mundial. El dissenyador italià Giorgio Armani ha perdut la vida als 91 anys, tal com ha informat la reconeguda marca amb el seu cognom a través d'un comunicat. Armani va posar en marxar la seva marca el 1974 i durant dècades ha estat un referent, especialment de la moda masculina, però també de la femenina.
L'empresa ha detallat que Armani ha mort "de manera pacífica i envoltat pels seus éssers estimats". Fins als últims dies, el dissenyador havia estat treballant i pendent dels projectes actuals i de futur de la marca. Segons la revista Forbes, és el dissenyador italià més exitós, amb una fortuna que va arribar als 4.100 milions de dòlars.
Al llarg dels anys, Armani va construir una visió que es va expandir des de la moda cap a tots els aspectes de la vida, anticipant-se als temps. El dissenyador tenia una curiositat inesgotable i una profunda atenció al present i a les persones. En aquest recorregut, va establir un diàleg obert amb el públic, convertint-se en una figura estimada i respectada per la seva capacitat de connectar amb tothom. "Sempre atent a les necessitats de la comunitat, va estar actiu en múltiples fronts, especialment fent suport a la seva estimada Milà", afegeix la companyia.
Armani és una empresa amb cinquanta anys d'història. Des del grup destaquen que la independència -de pensament i d'acció- va ser sempre el segell personal del dissenyador. "La companyia és, avui i sempre, el reflex d'aquest esperit. La seva família i els seus empleats portaran el grup cap endavant, en respecte i continuïtat d'aquests valors", apunten.