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Moren dos soldats dels EUA en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània

Internacional

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juliol de 2026 a les 21:47
Actualitzat el 18 de juliol de 2026 a les 21:48

Dos soldats dels EUA han mort aquest divendres en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània. Segons ha informat el Centre de Comandament dels Estats Units (CENTCOM), també hi ha un altre membre de l'exèrcit que està desaparegut i quatre soldats més que van ser evacuats a hospitals jordans però que ja els han donat d'alta. EL CENTCOM ha indicat que els fets han ocorregut quan els nord-americans "es defensaven contra atacs amb míssils balístics iranians i drons". La nova agressió es produeix després que els EUA i l'Iran hagin intensificat els atacs des que la setmana passada es va trencar l'alto el foc provisional que ambdues parts havien signat fa un mes.

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