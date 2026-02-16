Obama diu que els extraterrestres «són reals»: «És el primer que vaig preguntar a la Casa Blanca»

"Els extraterrestres són reals, però jo no els he vist". D'aquesta manera s'ha expressat l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, en una ronda de preguntes ràpides al pòdcast del periodista Brian Tyler Cohen que ha desfermat una onada d'especulacions i ha obligat l'excap de la Casa Blanca a matisar les seves paraules.
El líder demòcrata ha afirmat que els extraterrestres existeixen, tot i que ha aclarit que no n'hi ha d'amagats a la base militar de l'Àrea 51. "Llevat que hi hagi una gran conspiració secreta fins i tot per al president dels Estats Units, no tenim alienígenes tancats sota terra", ha reblat.
En aquest sentit, ha explicat que el primer que va voler esbrinar quan va arribar a la Casa Blanca el 2009 va ser si hi havia constància de vida extraterrestre. "On estan els extraterrestres", va preguntar. Segons diu, no va aconseguir cap resposta concloent i mai va tenir accés a proves, però això no l'ha fet dubtar a l'hora d'afirmar que existeixen.
Obama matisa que l'afirmació sobre els extraterrestres "era una suposició"
Sigui com sigui, la intervenció d'Obama ha provocat un sisme al país i han alimentat teories conspiranoiques de tota mena, amb una gran repercussió entre alguns cercles a les xarxes socials. Per això, l'expresident estatunidenc ha hagut d'aclarir que no va veure "proves" que els extraterrestres s'hagin posat en contacte amb els humans i ha assegurat que tot plegat era una "suposició". "L'univers és tan gran que és probable que hi hagi vida allà fora", ha dit en una publicació a Instagram.
Què és l'Àrea 51?
L'Àrea 51 és una base militar de les Forces Aèries dels Estats Units a Nevada, a 133 quilòmetres de Las Vegas. Va ser construïda per ordre del president Dwight Eisenhower la dècada de 1950 per fer-hi assaigs amb un nou avió espia i la versió oficial és que continua servint per a aquest tipus de tasques.
La CIA va desclassificar documentació el 2013 que en confirmava l'existència i, des d'aleshores, ha adquirit una aura de misticisme que ha despertat l'atenció de grups conspiranoics, però també de directors de cinema i escriptors d'arreu. S'especula que s'hi treballa amb extraterrestres i ovnis, però això forma part del terreny de les especulacions i no es coneix cap prova que apunti cap aquesta possibilitat.