Quatre espanyols desapareguts en les riuades del Nepal

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest dijous que hi ha quatre ciutadans espanyols no localitzats per les riuades al Nepal. Ha afegit que no consten per ara víctimes mortals espanyoles. Albares ha fet una crida a tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada perquè es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars.\r\n\r\nSegons les autoritats del Nepal, hi ha unes 1.500 persones desaparegudes en total, de les quals almenys unes 800 són estrangeres. Hi ha 162 morts confirmats al país asiàtic, i tres més al Tibet.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nAlmenys 160 morts i centenars de desapareguts en una riuada al Nepal\r\n\r\n