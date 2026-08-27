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Quatre espanyols desapareguts en les riuades del Nepal

Internacional

  • Una zona afectada per les inundacions al districte de Nuwakot, al Nepal -
  • Les inundacions i esllavissades al llarg del riu Trishuli a Nuwakot, al Nepal -

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Publicat el 27 d’agost de 2026 a les 10:12

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest dijous que hi ha quatre ciutadans espanyols no localitzats per les riuades al Nepal. Ha afegit que no consten per ara víctimes mortals espanyoles. Albares ha fet una crida a tota la ciutadania, familiars i amistats de persones que estiguin per la zona sinistrada perquè es posin en contacte amb els telèfons d'emergència consulars.

Segons les autoritats del Nepal, hi ha unes 1.500 persones desaparegudes en total, de les quals almenys unes 800 són estrangeres. Hi ha 162 morts confirmats al país asiàtic, i tres més al Tibet.

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