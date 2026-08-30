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Rescaten una nena de 6 anys després de passar 60 hores sota els enderrocs al Nepal

Internacional

La xifra de víctimes mortals per la riudada al Nepal supera les 750 amb més de 2.500 desapareguts

  • Els cossos de rescat al port de Gyirong, al sud-oest de la regió autònoma de Xizang de la Xina -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 16:29
Actualitzat el 30 d’agost de 2026 a les 17:07

La riuada sobtada del Nepal ja ha provocat més de 700 morts i milers desapareguts, i l'esperança de trobar algun supervivent amb vida és molt baixa. Tot i això, hi ha situacions que semblen miracles, com la del rescat d'una nena de sis anys després de 60 hores entre els enderrocs a Timure, al nord del país.

La notícia s'ha difós a partir d'un vídeo a xarxes que ha donat la volta al món i en què se sent el gemec de la menor just abans que els cossos d'emergències la rescaten, tot i que amb dificultats per arribar fins a ella.

Al vídeo es pot veure com  mouen i retiren els enderrocs amb les mans fins arribar a la nena, que va estar inconscient durant tot el procés. Finalment, la van poder treure d'entre les pedres i les fustes i la van traslladar perquè rebés assistència mèdica. La menor va recuperar la consciència i es va quedar en un punt de seguretat proper a Timure.

Gairebé 700 morts i milers de desapareguts

L'aigua va arrasar amb tot el que va trobar en el seu pas: persones, cases, carreteres, locals, supermercats i torres d'electricitat. La imatge posterior a la tragèdia és desoladora, però les autoritats i els grups de voluntaris continuen treballant entre els enderrocs per salvar les persones que han quedat atrapades o, almenys, recuperar els cossos. 

De moment, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) del Nepal. A més, hi ha 2.502 desapareguts, 589 dels quals serien turistes estrangers.

Aquest diumenge el Govern del Nepal ha localitzat ja l'últim dels tres ciutadans espanyols que estaven desapareguts. Les Forces Armades del Nepal han rescatat 183 persones aquest diumenge a la zona de Rasuwa, una de les més afectades per la riuada massiva.

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