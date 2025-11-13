Revelen que Hitler tenia una condició genètica que li dificultava mantenir relacions sexuals

Adolf Hitler va morir el 30 d'abril de 1945 després de suïcidar-se juntament amb la seva dona. Vuitanta anys després, el canal britànic Channel 4 emetrà un documental aquest dissabte que resoldrà incògnites com el possible origen jueu del führer d'Alemanya. Ha sigut gràcies a una mostra d'ADN que els científics han pogut seqüenciar-lo i resoldre interrogants sobre qüestions com la seva condició sexual, els seus antecedents familiars i possibles trets neuropsicològics.
El documental Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator revela que uns dies després de la seva mort, els soldats aliats es van acostar al búnquer de Hitler. Va ser el coronel Roswell P. Rosengren, de l'exèrcit dels Estats Units, qui va decidir tallar un tros de tela tacada de sang i endur-se'l a casa. Aquest ha estat la clau que ha permès als científics descobrir, entre d'altres, que Hitler tenia una condició genètica que li dificultava mantenir relacions sexuals.
La genetista principal de la investigació, la professora Turi King, explica en declaracions a The Times, que alguns laboratoris es van negar a participar en la investigació per la seva controvèrsia, però que finalment va tirar endavant.
Concretament, la investigació apunta que Hitler tenia la síndrome de Kallmann, un trastorn genètic que afecta el desenvolupament sexual i la producció de testosterona. Això explicaria per què presentava dificultats a l'hora de tenir relacions sexuals, fet que podria haver influït en la seva absència de vida familiar o afectiva, una característica única entre els alts dirigents nazis.
Segons Alex J. Kay, historiador i consultor del documental, "això ajudaria a explicar la dedicació altament inusual i gairebé completa de Hitler a la política a la seva vida, excloent qualsevol mena de vida privada. Altres nazis d'alt rang tenien esposes, fills i fins i tot aventures extramatrimonials. Hitler és l'única persona entre tots els líders nazis que no en va tenir", explica.
No tenia ascendència jueva
Pel que fa als rumors sobre els orígens jueus del dictador, l’anàlisi genètica confirma que l’ascendència de Hitler era austroalemanya. Queden desmentides, per tant, les teories que suggerien l’existència de sang jueva en la seva família. Aquesta troballa posa fi a un mite que ha circulat durant dècades, i que fins i tot ha estat utilitzat recentment amb finalitats polítiques.
Podria haver tingut autisme, esquizofrènia i trastorn bipolar
El documental també examina la possibilitat que Hitler tingués condicions neurodiverses. Tot i que els resultats no són concloents, sí que s'ha confirmat que el führer d'Alemanya es trobava en percentils elevats de predisposició genètica a autisme, esquizofrènia i trastorn bipolar. King, però, ha subratllat que "la genètica no pot excusar de cap manera el que va fer" i ha defensat la necessitat de dur a terme l’estudi amb rigor i mesura, malgrat la seva naturalesa controvertida.