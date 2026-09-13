13 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Rússia ataca amb drons la frontera d’Ucraïna amb Polònia

Internacional

  • El tren atacat per drons russos a la zona de Lutsk, a tocar de la frontera entre Ucraïna i Polònia -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de setembre de 2026 a les 15:47
Actualitzat el 13 de setembre de 2026 a les 16:00

Rússia ha atacat amb drons l’oest d’Ucraïna, a prop de la frontera amb Polònia, segons han denunciat les autoritats dels dos països. Un tren de passatgers que cobria el trajecte entre Kíiv i Varsòvia ha patit danys, tot i que no s’han registrat víctimes mortals.

El ministre de Defensa polonès, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informat que una quinzena de drons Geran-5 han participat en l’atac. Un dels aparells ha impactat a un quilòmetre de la frontera polonesa i un altre, a cinc quilòmetres, sense que l’espai aeri de Polònia hagi estat violat.

El ministre d’Afers Exteriors ucraïnès, Andrii Sybiha, ha qualificat els atacs de "terror de Putin picant directament a les portes de la UE i l’OTAN". Sybiha ha reclamat sancions contundents contra Moscou, com ara un embargament comercial total, prohibicions d’entrada i mesures contra el complex militar-industrial rus.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar