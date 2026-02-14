Sánchez rebutja el rearmament nuclear d'Europa que defensen França i Alemanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la dissuasió nuclear plantejada per Alemanya i França. Després que el canceller Friedrich Merz i el president Emmanuel Macron indiquessin ahir que havien iniciat converses sobre la "dissuasió nuclear europea", el dirigent socialista ha opinat que aquesta estratègia "no és el camí a seguir". "És una fórmula massa costosa i arriscada per evitar conflictes entre nacions", ha assenyalat Sánchez, aquest dissabte, durant la seva intervenció a la Conferència de Seguretat de Múnic. Pel dirigent espanyol, els riscos de la dissuasió nuclear "superen amb escreix les seves contribucions a la pau", afegint que el sistema exigeix "correccions constants" per evitar "la destrucció total".
"Demano humilment a totes aquestes potències que aturin el rearmament nuclear", ha seguit Sánchez, qui ha instat al conjunt de les potències nuclears a firmar un nou tractat de desarmament nuclear que renovi els compromisos actuals. "La humanitat estarà eternament agraïda; si no ho fan, se'ls jutjarà durament", ha subratllat.
"Rearmament moral"
A ulls de Sánchez, el full de ruta d'Europa passa per "coordinar esforços" i construir "un exèrcit europeu vertader". Al mateix temps, el líder socialista ha fet una crida a la resta de països per reforçar el sistema multilateral i per "invertir" en valors com "la solidaritat, l'empatia i la col·laboració". "El rearmament més urgent que necessita aquest món és el rearmament moral", ha sentenciat.
Groenlàndia i Gaza
Preguntat per les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre Groenlàndia, Sánchez ha reiterat que Europa no es pot permetre "dobles estàndards". Davant la manca de contundència d'alguns aliats europeus arran dels comportaments de Trump, Sánchez ha lamentat que aquesta actitud "d'alguna manera ha legitimat [per a alguns països no Occidentals] el que Putin està fent". És per això que Sánchez ha insistit que cal dir "clarament" als Estats Units que la integritat territorial "s'ha de respectar sense cap mena de dubte".
Tots els membres a una
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha exigit al conjunt dels estats membres una resposta comuna davant possibles agressions externes. "Ha arribat al moment de donar vida a la clàusula de defensa mútua d'Europa [l'article 42.7 dels tractats]; la defensa mútua no és opcional per a la UE", ha assenyalat aquest dissabte, durant la seva intervenció a la Conferència de Seguretat de Munich. Davant el que considera un món "obertament hostil" i dominat per unes "relacions de poder" que "desafien" el model de vida europeu, la dirigent alemanya ha reivindicat la importància que els 27 treballin de forma conjunta i es comprometin a la defensa col·lectiva a través de "la confiança" i el desenvolupament de "capacitats".