Trump a Davos: «Només vull un tros de gel»

Donald Trump ha intervingut aquest dimecres al Fòrum de Davos amb un atac desfermat contra Europa i un cant als suposats èxits del primer any de la seva presidència. Trump, que a l’inici ha saludat els assistents amb ironia referint-se “als amics presents i alguns enemics”, ha afirmat ben aviat que molts països europeus “ja ni es reconeixen” i que el continent va en “la direcció errònia”. Però ha estat Groenlàndia el punt central de la seva intervenció. Ha dibuixat el panorama d’uns Estats Units que només han fet esforços pels seus aliats a un cost elevat i uns aliats desagraïts: “Només vull un tros de gel”, ha assegurat.
Trump ha dit que “respecta” la gent de Groenlàndia i els dirigents danesos, però que cada país de l’OTAN ha d edefensar els seus interessos de seguretat nacional i que, a més, “no hi ha ni rastre de Dinamarca a Groenlàndia”, ha recordat l’esforç fet pel seu país durant la Segona Guerra Mundial, “quan Dinamarca va trigar sis hores a rendir-se a Alemanya, mentre nosaltres vam combatre per Groenlàndia”. Dirigint-se a l’auditori, ha exclamat: “Sense nosaltres, ara tots vostès parlarien alemany i uns quants japonès”. “Són uns desagraïts”, ha afirmat.
Ha assegurat que si volgués utilitzaria la força per apoderar-se de l’illa àrtica, “i seria implacable, però no ho faré”, proposant negociacions per “adquirir” el territori. De passada, ha recordat els esdeveniments a Veneçuela: “Ja ho van veure fa dues setmanes”. Ha negat que darrera la pretensió àrtica hi hagi el desig de posseir terres rares: “Tothom parla de recursos naturals, però no és això. S’hauria de penetrar el gel. És un tema de seguretat. Groenlàndia està entre els Estats Units, la Xina i Rússia. I de sde fa anys no hem permès penetrar forces enemigues en el nostre hemisferi”.
Donald Trump s’ha queixat durant tot el discurs del suposat mal tracte que han patit els nord-americans. També del Canadà: “Ahir vaig escoltar el seu primer ministre. Si el Canadà existeix és gràcies a nosaltres”. Només en un moment del discurs ha fet una menció positiva pels seus aliats, quan ha dit que compartien els valors occidentals, tot recordant els seus orígens escocesos i alemanys, però afirmant que “el creixement econòmic és la base de la prosperitat” i, segons ell, els estats europeus fan polítiques econòmiques que els perjudiquen.
Sobre Ucraïna, Trump s’ha presentat com un pacificador i ha assegurat que el darrer mes van morir 30.000 soldats: “Vull aturar això. Per això he parlat amb Putin i crec que ho vol arreglar, com també Zelenski. L’únic que vull és aturar-ho. Però ho heu de resoldre. Nosaltres estem lluny, amb un bomnic oceà pel mig”.
Ha assegurat que la seva “aplastant victòria electoral” (va guanyar per poc més d’1%, els estats Units van evitar el “col·lapse energètic que l’esquerra radical volia” i que sembla que ha aconseguit a Europa, assegurant que Alemanya produeix ara un 27% menys d’energia. Trump ha proclamat que el Pacte Verd és “l’estafa més gran de la història i vostès anar fent molins de vent”. Ha dir que la Xina “és intel·ligent, fabriquen parcs eòlics i els venen cars, però n’han vist algun a la Xina? Són intel·ligents”.
Trump ha practicat l’autoelogi que tant li agrada, amb una pluja de dades més que discutibles: “Amèrica és el motor econòmic del planeta, ha doblat la taxa de creixement prevista, s’han desmentit els criteris dels experts que anunciaven una recessió, hem fet més en un any que en 100 anys i la inflació s’ha reduït”. Ha posat en valor les retallades de personal a l’administració: “Hem retirat 270.000 buròcrates del govern federal, hen rebaixat en 100.000 milions el dèficit” i “amb els aranzels hem reduït el dèficit comercial com mai”. El president nord-americà ha assegurat que en un any els Estats Units han incrementat la producció de petroli en 730.000 barrils diaris.
En el tram final del discurs ha fet referència a la seva política xenòfoba, dient amb mentides que només actua contra “immigrants il·legals, traficants i delinqüents” que, segons ell, estan “protegits per les ciutats santuari”, governades majoritàriament pels demòcrates, als quals ha etiquetat de ser d’”esquerra radical”. Ha tornat a assegurar, faltant de nou a la veritat, que molts països “han buidat els seus manicomis” per enviar els desequilibrats mentals als Estats Units.
Durant la seva intervenció ha aprofitat per atacar contra els seus rivals polítics, ridiculitzant en diverses ocasions el seu predecessor, Joe Biden, a qui ha anoemant Autopen (en referència a un suposat bolígraf que hauria estat utilitzat per manipular la seva signatura). També ha esmentat la congressista Ilhan Omar: “Nascuda a Somàlia, un país que no existeix, i ens vol explicar com hem de governar el nostre país”. S’ha acomiadat amb paraules pretensioses tot proclamant: “Els Estats Units han tornat”.