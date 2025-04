Se suïcida Virginia Giuffre, una de les principals supervivents d'abusos sexuals d'Epstein

Virginia Giuffre, una de les més destacades supervivents dels abusos sexuals perpetrats per l'empresari nord-americà Jeffrey Epstein, s'ha suïcidat. Ho ha confirmat la seva família aquest divendres. Giuffre, de 41 anys, va morir a la localitat australiana de Neergabby, on vivia fa anys.

L'activista destacar per convertir-se en una de les veus més prominents contra els abusos d'Epstein amb la complicitat de la seva sòcia Ghislaine Maxwell. En el comunicat recollit per la cadena nord-americana NBC, la família es declara "absolutament desconsolada" i la defineix com "una fera guerrera en la lluita contra l'abús sexual i el tràfic sexual" però "al final, la càrrega de l'abús va ser tan pesada que a Virgina se li va fer impossible suportar-la".

Epstein va ser arrestat el juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels anys 2000. El multimilionari ma morir penjat en la seva cel·la d'una presó de Nova York a l'agost de 2019 després d'una sèrie de "negligències i fallades", segons el Departament de Justícia nord-americà.