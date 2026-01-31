Segona tongada de publicació dels «papers d'Epstein»: Aznar i Elon Musk, entre els nous noms

El Departament de Justicia dels Estats Units ha publicat aquest divendres més de tres milions de pàgines addicionals dels documents relacionats amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein, en el marc de la Llei de Transparència aprovada el novembre, tot i que es donava un mes de termini per publicar els arxius -vencia a finals de desembre de 2025- segueixen apareixent-ne més.
En aquesta darrera tongada de publicacions s'inclouen més de 2.000 vídeos i 180.000 imatges, i, en combinació, la xifra s'eleva a prop de 3,5 milions de pàgines. Aquests documents els han recopilat les investigacions contra Epstein i la seva exparella, Ghislaine Maxwell; així com les troballes relacionades amb la mort del delinqüent.
Els arxius han estat "àmpliament editats", ha subratllat el vicefiscal general Todd Blanche, donat que "inclouen grans quantitats de pornografia comercial i imatges que varen ser confiscades dels dispositius d'Epstein, però que ell no va fer". Tot i això, Blanche, assegura que "algunes de les imatges sí que semblen ser fetes per Epstein o per altres persones del seu entorn".
Donald Trump, present
El nom del president estatunidenc Donald Trump apareix en més de 3.000 documents segons ha explicat The New York Times. El mitjà indica que en la majoria de dels casos, en nom de Trump apareix amb relació a articles periodístics que Epstein compartia amb freqüència amb els seus amics i en diversos correus electrònics. Tot i que per ara no pugui vincular de manera directa al president Trump amb actes sexuals a través de les proves dels documents, cal recordar que les autoritats van rebre proves "no verificades" sobre el testimoni d'una dona que afirma que quan "tenia 13 o 14 anys", Trump va obligar-la a practicar sexe oral a Nova Jersey.
Tot i que s'hagi publicat un gran gruix dels documents, Blanche reconeix que no publicaran arxius que puguin "posar en perill la investigació federal" que hi ha activa. Amb això, també assegura que cap de les persones que apareixen als documents s'han vist protegits per les autoritats federals, tampoc Trump. "Puc assegurar que hem complit la llei. No hem protegit Trump, ni deixem de protegir a ningú", ha dit.
Aznar, entre els noms que apareixen als papers
En la primera remesa de publicacions van aparèixer noms de persones poderoses com el de Barack Obama, Bill Clinton, el príncep Andreu del Regne Unit, entre d'altres. En aquesta darrera publicació apareix el nom de l'expresident espanyol José María Aznar, qui segons els arxius, va rebre dos rebuts de l'empresa de missatgeria FedEx, dos paquets de part d'Epstein i Maxwell en el 2003 i 2004.
Uns altres dels documents publicats revela una conversa privada entre Elon Musk i Epstein en el 2013. L'empresari tecnològic va preguntar si podria visitar l'illa privada d'Epstein i aquest li responia que era millor fer-ho a principis d'any, tot i que "sempre hi ha un espai per a tu", va respondre el delinqüent sexual.