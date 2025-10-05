Vuit dels dinou activistes que s'han quedat a Israel inicien una vaga de fam

La Flotilla ha assegurat que 6 dels 19 activistes que s'han quedat a Israel han iniciat una vaga de fam. Es tracta de les mateixes persones que durant la travessa cap a Gaza van manifestar la seva intenció de dur a terme aquesta mesura de protesta en cas de ser abordats, segons ha explicat en un comunicat La Flotilla. Així mateix, ha denunciat que no ha pogut disposar d'interlocució amb el Ministeri d'Exteriors durant el darrer mes quan li ho ha requerit.
En el comunicat, també expliquen que tampoc han pogut tenir interlocució amb el responsable d'assumptes consulars de l'ambaixada espanyola a Tel Aviv com la persona designada pel ministeri com a interlocutor amb les autoritats israelianes, i considera que aquest responsable ha de "prestar la deguda assistència a les 49 participants".
D'altra banda, el col·lectiu explica que desconeix la situació processal d'altres 28 participants que actualment estan empresonats per aquest "manca d'informació" sobre el terreny. Segons apunten, el grup d'advocats d'Abdalah, que presta suport legal a la Global Sumud Floitilla, pateix "multitud de traves" per part de les autoritats israelianes.
"Això ha aportat que més de 200 participants no hagin tingut assistència lletrada durant les audiències ni s'hagin pogut entrevistar amb la totalitat per la falta de temps concedit dins de la presó", continua.
Pel que fa als membres que ja han sortit del país, entre els quals està l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, tenen prevista la seva arribada aquest vespre a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas al voltant de les vuit del vespre. En aquest grup, també hi viatgen participants d'almenys dos països més: Països Baixos i Portugal.
Els de la CUP es neguen a tornar
Tant la diputada de la CUP Pilar Castillejo com el membre del secretariat nacional Adrià Plazas s'han negat a signar la deportació immediata i han al·legat que fer-ho suposaria assumir que han entrat "il·legalment" a Israel.
Segons s'explica al comunicat publicat a X, van ser "les forces israelianes que els va segrestar i obligar a anar, en contra de la seva voluntat, a terres ocupades". L'objectiu, segons expressen des de la CUP, és "continuar exercint pressió internacional des de la presó de Ketziot". A més, continuen exigint "l'alliberament immediat de tots els activistes segrestats" i denúncies el tracte "degradant i agressiu" que han rebut.