Ada Colau i Jordi Coronas, entre els membres de la Flotilla que tornaran aquest diumenge a l’Estat

Un primer grup d'espanyols retinguts de la Flotilla volarà aquest diumenge des de Tel-Aviv cap a Espanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat en una entrevista a TVE aquest acord amb Israel per tal de deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país.
D'entre aquests es troben l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas. La previsió és que els 21 activistes agafin un vol des de Tel-Aviv aquest diumenge a la tarda i arribin a l'aeroport Barajas cap a les vuit del vespre.
D’altra banda, fonts de la CUP han explicat a l’ACN que no tenen notícies sobre si la seva diputada al Parlament, Pilar Castillejo, i el membre del secretariat nacional Adrià Plazas es troben entre els 21 activistes que tornaran a Espanya aquest diumenge.
El cònsol a Tel-Aviv verificarà que reben aigua i alimentació
El ministre també ha assegurat que ha donat "instruccions" al cònsol a Tel-Aviv perquè visiti cada dia el centre i "verifiqui" que reben aigua, aliments i atenció sanitària si algun dels retinguts ho precisa. Ha garantit "tota la protecció diplomàtica i consolar" i ha recordat a les autoritats israelianes que, entre els membres de la Flotilla, hi ha parlamentaris i periodistes.
El ministre d'Exteriors espanyol ha considerat "una bona notícia" que puguin tornar a Espanya, "que és on haurien d'estar amb total llibertat de moviments". Albares també ha garantit que els retinguts rebran tota la protecció diplomàtica fins que l'últim sigui alliberat i retornat a l'Estat.
Pel que fa a la situació en què es troben els retinguts al centre penitenciari, el ministre ha explicat que, dels primers contactes que hi han pogut tenir, "es troben bé". No obstant això, ha explicat que continuaran visitant-los cada dia per a garantir la seva "integritat" i els seus "drets".