Israel i Hamàs negocien els termes d’un alto el foc permanent

El Ministeri d'Assumptes Exteriors egipci ha confirmat aquest dissabte que les delegacions israelianes i del moviment de Resistència Islàmica Hamàs mantindran contacte a El Caire a partir d'aquest dilluns per tancar els detalls de la proposta de pla de pau per a Gaza que el president estatunidenc Donald Trump ha posat sobre la taula.
"Egipte acollirà reunions de les delegacions israelianes i palestins el 6 d'octubre de 2025 per debatre les condicions concretes i els detalls de l'intercanvi de tots els ostatges israelians i presos palestins d'acord amb la proposta del president Donald Trump", ha explicat des d'Egipte a través d'un comunicat.
Així doncs, s'espera que El Caire sigui la localització on s'entreguin els 48 ostatges, de la mateixa manera que l'estat d'Israel retorni a 250 presos palestins condemnats a cadena perpètua i més de 1.700 gazians que van ser capturats arran dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que en tres dies en farà dos anys.
Trump no vol més endarreriments en les negociacions
Tot i l'acord, Trump avisa a Hamàs que no tolerarà més endarreriments de les negociacions i reitera que Israel s'està contenint. Concretament durant el dia de dissabte el govern hebreu va expressar que "amb la resposta de Hamàs, Israel s'està preparant per a la implementació immediata de la primera fase del pla de Trump, que preveu l'alliberament de tots els ostatges". I, així mateix, Netanyahu també va ordenar al seu exèrcit "reduir l'ofensiva" sobre la Franja de Gaza, fins al punt de limitar-se a efectuar únicament moviments de defensa, segons han informat diversos mitjans israelians.
Tanmateix, el govern de Netanyahu també roman a l'espera que les paraules i el text de Donald Trump es converteixi en realitat en una primera fase que s'han d'alliberar els 48 ostatges que reté el grup terrorista. Tot i això, el portaveu militar Avichay Adraee ha avisat als ciutadans palestins que tot i destinar els esforços exclusivament en moviments defensius, la ciutat de Gaza segueix sent una "una perillosa zona de combat". I els mitjans hebreus asseguren que es mantenen en posicions de defensa, però poden disparar "davant una amenaça que posi en risc la seva vida".
Per arribar a l'acord, Trump exigeix rapidesa als líders de Hamàs, "en cas contrari, guants fora", ha dit el magnat a través de la seva xarxa Truth Social. Per altra banda, tot i que des del divendres s'assegurés arribar a un punt d'acord i consegüentment s'aturessin els bombardejos, des de l'ONG del Centre Palestí pels Drets Humans de Gaza ha registrat com a mínim 34 morts.