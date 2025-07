Trump ajorna fins a l'1 d'agost el termini per tancar acords comercials sobre els aranzels

Donald Trump ha decidit ajornar fins a l'1 d'agost el termini per tancar acords comercials amb la resta de països del món que vulguin evitar la imposició de tarifes als productes que exportin als Estats Units. Ho ha comunicat aquesta tarda la secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha anunciat també que el president nord-americà està enviant cartes a diversos estats, amb els quals encara no hi ha un acord, per anunciar-los les tarifes que els imposarà a partir d'aquella data.

De moment, l’aranzel imposat al Japó i a Corea del Sud serà del 25% i Trump ha advertit de represàlies en cas que Tòquio o Seül responguin amb gravàmens propis. Així, el mandatari nord-americà preveu sumar al 25% la xifra que fixin les dues capitals, respectivament. Les cartes remeses al govern nipó i a altres països com Myanmar, Laos, Sud-àfrica, el Kazakhstan o Malàisia han estat publicades a la xarxa social de Trump, Truth Social.

Les negociacions amb la Unió Europea tenen ara marge durant tot el mes de juliol per intentar tancar un pacte comercial amb els EUA que minimitzi o elimini els aranzels. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va parlar directament amb Trump el passat diumenge per intentar tancar l'acord abans del dimecres 9 de juliol, la data límit inicial marcada per Washington. Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu de Comerç de la Comissió, Olof Gill, la conversa va ser positiva.