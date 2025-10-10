El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'imposar un augment "massiu" d'aranzels als productes xinesos que ingressen als EUA en resposta a les recents accions de Pequín, incloent-hi més controls a l'exportació de terres rares, que l'inquilí de la Casa Blanca ha qualificat de "molt hostils" i ha arribat a posar en dubte l'oportunitat de reunir-se a final de mes amb el president xinès, Xi Jinping.
A través de la xarxa TruthSocial, el president dels EUA ha afirmat que "estan passant coses molt estranyes a la Xina!", després que el gegant asiàtic hagi informat de la intenció d'imposar controls d'exportació a tots els elements de producció relacionats amb les terres rares, "i pràcticament a qualsevol altra cosa que se'ls acudeixi, fins i tot si no es fabrica a la Xina".
"S'estan tornant molt hostils", ha acusat Trump, després que Pequín estaria enviant cartes a països d'arreu del món per detallar els elements afectats, cosa que per al líder nord-americà congestionaria els mercats i dificultaria la vida a pràcticament tots els països del món, especialment la Xina.
Ajornament de l'entrada en vigor dels aranzels
Després dels consensos de Ginebra, que van permetre reduir els aranzels estatunidencs sobre els productes xinesos del 145% fins al 30%, el president dels Estats Units va signar una ordre executiva per ajornar 90 dies la data límit per negociar els aranzels amb la Xina, arribant així fins al 9 de novembre.
Al seu torn, i en aquests mateixos consensos, la Xina va reduir els seus aranzels com a represàlia del 125% fins al 10%. Així doncs, les taxes es mantenen fins a nou avís i provisionalment tal com estaven acordades: els aranzels als béns xinesos en un 30%, a part dels imposts sobre els productes concrets, com és el 50% sobre les importacions d'acer.