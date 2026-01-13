Trump anima els iranians a assaltar les institucions i els promet que l'ajuda arribarà aviat

El president dels EUA, Donald Trump, ha expressat aquest dimarts el seu suport als manifestants que protesten contra les autoritats a l'Iran, als qui ha demanat "mantenir les protestes i apoderar-se de les institucions", després d'afirmar que "l'ajuda ve de camí".
"Patriotes iranians, continueu protestant! Apodereu-vos de les institucions! Guardeu els noms dels assassins i abusadors. Pagaran un preu molt alt", ha afirmat el president nord-americà en un missatge a Truth Social. En aquest sentit, Trump ha indicat que "l'ajuda ve de camí", sense especificar quin tipus d'assistència proveirà Washington als manifestants que estan protagonitzant fortes protestes al país des de fa setmanes.
En tot cas, el mandatari nord-americà ha confirmat que cancel·la totes les trobades amb dirigents iranians "fins que cessi l'assassinat sense sentit de manifestants". Els EUA han mostrat la intenció de donar suport a les protestes a les principals ciutats iranianes. La Casa Blanca va afirmar dilluns que "la diplomàcia sempre és la primera opció" per a Trump, però que no descarta cap alternativa, entre les quals un possible atac a l'Iran.
A més, ha anunciat aquest dimarts la imposició d'un aranzel del 25% a les importacions de tots els països "que mantinguin relacions comercials" amb l'Iran, la qual cosa suposa una nova escalada de les tensions amb el règim dels aiatol·làs. "Amb efecte immediat, qualsevol país que mantingui relacions comercials amb la República Islàmica de l'Iran pagarà un aranzel del 25% sobre totes i cadascuna de les transaccions comercials que dugui a terme amb els Estats Units d'Amèrica. Aquesta ordre és definitiva i concloent", ha afirmat Trump en un missatge a Truth Social.
La mesura de Washington mira de pressionar Teheran arran de les protestes multitudinàries que han estat durament reprimida per les forces de seguretat iranianes amb més de 640 víctimes mortals i 10.000 detinguts, segons el recompte ofert fins ara per grups de drets humans. No obstant això, també prova d'obligar els socis de l'Iran a tallar relacions amb el país.
En aquest sentit, l'aplicació de nous gravàmens contra nacions com la Xina o l'Índia amenaça de ressuscitar la guerra aranzelària després de la treva acordada amb Pequín i l'obertura de negociacions amb Nova Delhi sobre la redefinició dels fluxos comercials amb els EUA.