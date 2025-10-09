Donald Trump és notícia per les decisions polítiques que pren, però moltes altres vegades ho és per temes extrapolítics o que fugen de la política institucional entesa fins ara, ell ho ha canviat. Les xarxes socials són una trinxera on diversos partits polítics destinen recursos per fer conèixer les seves propostes o opinions sobre temes d'actualitat i les incorporacions en aquest modus operandi s'estén arreu del món.
Trump des de la seva campanya fins ara, dins del govern, ha impregnat les xarxes de continguts que trenquen amb el que s'havia vist fins ara. Però la manera d'utilitzar les xarxes de manera provocadora, desacomplexada i a moments de perdonavides va molt lligada a la seva manera de fer. L'última que s'ha viralitzat a les xarxes ha estat per deixar en evidència una periodista de la CNN, un dels mitjans de comunicació més prestigiosos dels Estats Units i del món.
La batalla de Trump contra la CNN no és res de nou. Des de @RapidRespons47, un compte oficial de la Casa Blanca, fa setmanes que assenyalen que la cadena estatunidenca comparteix notícies falses i l'assenyalament és diari. Ara, el menysteniment ha passat de les xarxes i en direcció a la cadena a una periodista i en persona.
En una roda de premsa de Donald Trump, en la qual ell també fa de director de premsa i assenyala al periodista que pot intervenir, ha donat la paraula a una periodista i només obrir la boca, l'ha tallat i s'ha dirigit a tota la sala: "Això és la CNN. Aquesta és de les pitjors periodistes... Ni tan sols respondré la pregunta", ha dit Trump mentre la periodista seguia fent la seva pregunta. Un cop el president dels Estats Units ha acabat de titllar-la, ha assenyalat a un altre punt de la sala i ha donat la paraula a una altra persona, privant de resposta la periodista acusada.
El vídeo de la humiliació per part de Trump ha estat publicat per @RapidRespons47 a X amb unes emoticones plorant de riure i definint l'acció com "Donald Trump destrossa (una altra vegada) la CNN".
Aquest to grotesc no és res de nou. Contínuament Trump publica el que li ve de gust a la seva xarxa Truth Social després del "divorci" amb Elon Musk, propietari d'X, però perquè les seves burles arribin a un major públic ho repenja a X.
Per exemple, una de les publicacions que han generat més rebombori ha estat la de com una entitat institucional com el Departament de Seguretat Nacional ha publicat a X com ha mobilitzat un manifestant després que ell es negués a moure's. "No vols caminar? Et donem una volta" diuen en la publicació on apareix un manifestat esposat sobre un carretó.
Aquests exemples només són dos de tots els assenyalaments, escarnis i provocacions que apareixen als continguts de les xarxes dels perfils institucionals. Si es navega una mica pels perfils institucionals del govern de Trump a xarxa social d'X es poden veure burles de tota mena.