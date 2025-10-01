Trump sempre en el punt de mira

Sempre que escolto Donald Trump parlar o el veig gesticular sento vergonya aliena. Potser és perquè es comporta com qualsevol de nosaltres faria unes quantes copes de més, en companyia d'amics o coneguts i arrambats a la barra d'un bar. Però ell no és qualsevol i la seva actuació no és només per als íntims. Expert en el llenguatge dels mitjans de comunicació on es va prodigar durant anys amb força èxit, sap que l'important és que parlin d'un “encara que sigui bé” i que les fórmules estrafolàries atreuen l'atenció, que fins i tot de vegades fan més fàcil transmetre un missatge.
Ho saben bé aquells que, des de fa anys, ens venen des de les pantalles i sobretot a través de la ficció un model de vida, família, societat i valors que ens han portat on som. És allà on Trump es pot permetre utilitzar el llenguatge de l'illa de les temptacions i similars productes per dir-nos que anem pel pedregar, que qualsevol de les tàctiques que ja serveixen per a molts oblidat el temps en què els nostres imperis van desaparèixer i, per sobre de tot, que més d'una vegada van haver de venir des de les terres de Trump els americans a treure'ns les castanyes del foc.
Al final és difícil de sostenir en el temps a qui dona lliçons d'un tipus o d'un altre, mentre demostra a cada pas haver perdut les formes, però és que en el fons algú avui les manté? Un jutge, ja jubilat, però sempre cal dir que qui va tenir va retenir la condició, s’ha permès dir que la presidenta de la Comunitat de Madrid hauria d’anar al psiquiatre, alhora que aquesta pretén ironitzar amb la fruita que li agrada o es permet l’error (o el càlcul premeditat) d’acusar un lehendakari d’amenaçar-la amb formes de terrorista.
Els polítics que tenen més èxit, els que més pugen dins d'un partit, són aquells que parlen de manera més barroera. Què més queda per dir? Tampoc Sánchez o Bolaños són conscients del que significa que des del Poder Executiu es permetin criticar el Poder Judicial, com resulten inadmissibles declaracions de jutges, més públiques que privades pels fòrums en què es realitzen, sobre els nostres representants polítics.
Poden tots ells, sí, però no deuen. I si ells no compleixen els seus deures, per què la resta de la gent ho hauria de fer? Parlem de Trump per no fer-ho sobre nosaltres, perquè les seves formes amaguen els seus missatges, alguns dels quals, al seu lloc, podríem compartir. Està al nostre punt de mira, i acabaré per pensar que és el veritable referent de molts dels qui el critiquen, alguns dels quals també tenen un candidat per al premi Nobel de la pau.