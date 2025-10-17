Trump refreda la possibilitat d'enviar míssils Tomahawk a Ucraïna

Donald Trump ha refredat la possibilitat d'enviar míssils Tomahawk a Ucraïna durant el dinar bilateral que ha mantingut amb una delegació ucraïnesa a la Casa Blanca, encapçalada per Volodímir Zelenski. El president dels EUA havia flirtejat amb aquesta possibilitat si el seu homòleg rus, Vladímir Putin, es negava a tornar a la taula de negociació, però l'endemà de la trucada "productiva" de tres hores que va mantenir amb el president de Rússia -de la qual, entre d'altres, en va sortir el compromís d'una trobada cara a cara a Hongria en una data encara per determinar-, el republicà ha considerat que el líder rus està en disposició d'arribar a un acord sobre la guerra i ha opinat que no caldrà enviar aquestes armes "tan poderoses" a Ucraïna. El president dels EUA ha dit que aquests míssils són molt importants per garantir també la seguretat del seu territori, per la qual cosa, preferiria no haver-se'n de desprendre.\r\n