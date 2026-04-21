Un home puja a la piràmide de Teotihuacán i tiroteja els turistes: un mort i 13 ferits

Un individu ha matat aquest dilluns una turista canadenca i ha deixat 13 persones ferides després de a la zona arqueològica de la Piràmide de la Lluna de Teotihuacán, als afores de la Ciutat de Mèxic. L'home, que s'ha llevat la vida després de l'atac, duia una arma de foc, una arma blanca i diversos cartutxos, i la policia mexicana n'investiga les motivacions.
L'agressió ha tingut lloc poc abans del migdia, quan els turistes han sentit els trets fets d'un individu des de la segona plataforma de la Piràmide de la Lluna, de 45 metres d'alçada. A hores d'ara, no es coneixen les nacionalitats de la majoria dels ferits, tot i que el responsable de la Secretaria de Seguretat de l'Estat de Mèxic, Cristóbal Castañeda, ha indicat que hi ha, com a mínim, dos colombians, un rus i la canadenca difunta.
L'última actualització de la Secretaria de Governació de Mèxic informa que s'han registrat 13 persones "lesionades", vuit de les quals encara estan hospitalitzades: tres a l'hospital HRAE de l'Institut Mexicà de l'Assegurança Social Benestar d'Ixtapaluca, tres més a l'Hospital d'Axapusco a l'Estat de Mèxic i dues més a l'Hospital ABC de la Ciutat de Mèxic.
Claudia Sheinbaum lamenta l'assassinat
Un cop coneguts els detalls del succés, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha expressat la seva "més sincera solidaritat amb les persones afectades i les seves famílies", i ha subratllat que està en contacte amb l'ambaixada del Canadà. "He instruït el Gabinet de Seguretat a investigar a fons aquests fets i brindar tots els suports", ha manifestat en un missatge publicat a les seves xarxes socials.
Per part seva, la ministra d'Exteriors del Canadà, Anita Anand, ha lamentat en xarxes socials que, arran d'aquest "terrible acte de violència amb armes de foc", una ciutadana canadenca hagi perdut la vida i "un altre hagi resultat ferit". "Els meus pensaments estan amb els seus familiars i éssers estimats, i els funcionaris consulars d'Afers Globals estan en contacte amb ells per prestar-los assistència", ha afegit en aquest mateix missatge.