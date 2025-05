Un terratrèmol de magnitud 6,1 sacseja les illes gregues i fa activar l'alerta per Tsunami a diversos països

Un terratrèmol de magnitud 6,1 a l'escala de Richter ha afectat aquest dijous l'illa grega de Creta, segons ha indicat l'Institut de Geodinàmica de Grècia, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys materials rellevants. L'organisme ha especificat que l'epicentre del sisme ha estat situat a 56 quilòmetres de la ciutat de Neàpolis, a 60,3 quilòmetres de profunditat, prop d'una setmana després que es registrés un altre terratrèmol d'aquesta magnitud entre Creta i l'illa de Santorini.

Segons les informacions recollides pel diari grec Ta Nea, el tremolor ha provocat algunes esllavissades de terra a Creta i la caiguda de part d'una façana en un edifici a Heraklión, amb els equips d'emergència en alerta a l'illa per abordar la situació. El Servei de Bombers de Grècia ha especificat en un comunicat que "totes les forces de Protecció Civil han estat immediatament mobilitzades", si bé ha ressaltat que "no ha rebut ara per ara trucades per a una intervenció".

Per la seva banda, el Centre Sismològic Euromediterrani (EMSC, segons les sigles en anglès), ha emès una alerta de tsunami i ha recomanat als residents a Grècia, Itàlia, Turquia, França i Portugal que segueixin les instruccions de les autoritats dels seus països respectius.