Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja el Japó i fa activar l'alerta per tsunami

Un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns al matí el nord del Japó, que ha activat l'alerta per tsunami. L'Agència Meteorològica del Japó (JMA) ha avisat que les primeres onades podrien arribar a l'illa en qualsevol moment i han ordenat l'evacuació de la costa. "Refugieu-vos en terrenys elevats o en edificis d'evacuació", diu un comunicat públic.
Concretament, el sisme s'ha registrat a les 16.53 hores (7.53 hora catalana) en aigües del Pacífic, a tocar de la costa de la prefectura d'Iwate, i ha fet trontollar edificis de tota la zona i més enllà. De fet, fins i tot ha arribat a Tòquio, on els gratacels del nucli empresarial s'han mogut de manera notable.
La JMA preveu que les onades colpegin la costa nord del Japó de manera repetida i durant un període de temps llarg, pel qual ha demanat als evacuats que no tornin a casa seva fins que s'aixequi l'alerta. Amb tot, el govern japonès treballa per identificar possibles víctimes i desperfectes materials, però encara no ha compartit un balanç oficial.
Com es poden preveure els efectes d'un tsunami?
Joanna Faure Walker, professora de geologia de terratrèmols i reducció de riscos de desastres, detalla que els tsunamis avancen per l'oceà a velocitats "comparables amb les d'un avió comercial". Si es produeix a mar obert, lluny de la costa, es pot detectar fàcilment. Però el problema és si s'apropa al litoral, ja que disminueix la profunditat de l'aigua i es redueix la velocitat, amb probabilitat de generar onades grans. Aquest segon supòsit és amb el que treballa la JMA, que ha optat per una estratègia de màxima cautela i ha evacuat tota la zona costanera on podrien impactar les onades.