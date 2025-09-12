Agenda del cap de setmana a Lleida: 13 i 14 de setembre

FiraTàrrega, amb 54 espectacles
La 45a edició de FiraTàrrega es presenta sota el lema "Connectar", un concepte entès com una oportunitat per apropar-se i sintonitzar amb els altres, fomentant la germanor i l’empatia. La programació d’enguany inclourà un total de 54 espectacles a càrrec de companyies catalanes, espanyoles i internacionals de països com Bèlgica, França o Irlanda. Precisament, aquest any Irlanda ocuparà un lloc central a la fira, portant la vitalitat de les seves arts de carrer i fomentant diàlegs i connexions amb l’escena internacional.
Torna el festival Embarca’t de Guissona
El Festival Embarca’t de Guissona torna amb un format renovat i una aposta clara per la música familiar i l’energia positiva. La programació d’aquesta edició comptarà amb actuacions d’El Pot Petit, referent de l’escena infantil; Ambauka, amb el seu espectacle ‘Peti qui peti’; i la formació de percussió brasilera Batucando no Ar. Com a novetat, el concert del grup Versions per Xics a la plaça Bisbe Benlloch obrirà la festa a tot el poble, perquè tothom pugui sumar-s’hi. Una jornada dedicada a la il·lusió i la convivència.
Fulleda celebra la 11a Fira Heroica amb la recreació d'Agustina d'Aragó
Fulleda acollirà l'11a edició de la Fira Heroica, la festa dedicada a Agustina d'Aragó. La jornada oferirà un seguit de propostes com un mercat de productes de proximitat i artesans, tallers d'oficis, jocs tradicionals i animació al carrer. Com a acte central, es durà a terme la recreació de la llegenda d'Agustina d'Aragó i de la Guerra del Francès, coneguda com 'La Crema del paper segellat a Manresa'. L'entrada a l'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Fulleda, és gratuïta.
La tradició a l'Aplec de Sant Eloi, a Tàrrega
Tàrrega viurà una nova edició de l'Aplec de Sant Eloi, una festa de tradició i cultura popular que actua com a punt de trobada ciutadana a les acaballes de l'estiu. El programa inclourà l'esmorzar de coca i préssec, balls de gegants, jocs infantils i el 40è Concurs Nacional de Colles Sardanistes amb la Cobla Tàrrega. També hi haurà una exhibició canina del Club Agility Tàrrega. L'aplec està organitzat per l'Associació dels Amics de l'Arbre i l'Ajuntament.
Festa Major de Vilanova de Meià
Vilanova de Meià viurà aquest cap de setmana al ritme de la seva Festa Major. La festa començarà aquest divendres amb el tradicional repic de campanes i amb habaneres del grup Boira a la Plaça de l'Església seguida d’una cremada de rom. La nit jove tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu amb les actuacions de Parshonians i DJ Bacardit.
El dissabte 13 continuaran els actes amb una missa solemne, sardanes a la Plaça Major i un correfoc. La tarda culminarà amb un sopar de germanor al pavelló, seguit d’un ball de nit a la plaça. El diumenge 14 s’oferirà un ball de tarda i el dilluns 15 de setembre hi haurà un ball de festa major amb el Duo Zarabanda, posant fi a les celebracions.