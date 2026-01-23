Agenda del cap de setmana a Lleida: 24 i 25 de gener

“Vet aquí el Rock”: els contes clàssics a ritme de guitarra
L’espectacle Vet aquí el Rock proposa un viatge sorprenent a través dels grans himnes del rock, reinterpretats per al públic familiar amb lletres que s’adapten a cada emoció i situació. A partir d’un argument que barreja fantasia i música, la funció replanteja els contes de sempre: què recordem realment d’aquelles històries? Els personatges —com Capu, l’Aneguet Lleig i el Llop— prenen vida en un bosc màgic on tot canvia. Amb la força i energia d’una banda de rock, el relat fa vibrar infants i adults en un univers ple d’humor, sensibilitat i rebel·lia. El muntatge, d’una durada de 50 minuts i recomanat a partir de 3 anys, combina la màgia narrativa amb l’esperit lliure del gènere musical. Les entrades tenen un preu únic de 6 €. Dissabte 24 de gener al Caixa Fòrum de Lleida a partir de les 18h de la tarda.
“El ventorro”: la sàtira política més mordent de Pot de Plom
La companyia Pot de Plom, encapçalada per Xavi Castillo, torna amb El ventorro, un nou espectacle carregat de sàtira i humor irreverent. Fidels al seu estil provocador, els creadors de “Veriueu-ho: teatre d’investigació” utilitzen la ironia per radiografiar l’actualitat valenciana i destapar les seves contradiccions. En aquesta ocasió parteixen d’un episodi recent: les cinc hores de dinar de Mazón al Ventorro coincidint amb una greu catàstrofe al País Valencià. A partir d’aquest punt, el muntatge planteja un mosaic d’anècdotes, falsedats mediàtiques i indignació social, tot amb el segell inconfusible d’una companyia que des del 1992 cultiva la crítica en estat pur. La durada és de 110 minuts, i les entrades costen 15 € (12 € amb Cultura Jove i 6 € per a menors de 18 anys). Dissabte 24 de gener al Teatre Ateneu de Tàrrega a partir de les 20.30h.
“Fantasmes de guerra”: humor, memòria i reconciliació amb La Baldufa
El nou espectacle familiar de La Baldufa, "Fantasmes de guerra", combina tendresa, ironia i reflexió per parlar de l’amistat i de les ferides de la Guerra Civil. Tres amics inseparables comparteixen la infantesa fins que la guerra els separa, posant-los en bàndols oposats i canviant per sempre la seva relació. Anys després, el retrobament en una residència de gent gran els obliga a afrontar els silencis i rancúnies del passat. Amb un llenguatge teatral ple de humor i tocs paranormals, la proposta denuncia l’absurditat dels conflictes i reivindica el poder del perdó. Recomanat per a majors de 8 anys, el muntatge dura 55 minuts i ofereix una mirada poètica i crítica sobre la memòria històrica. El preu és de 10 € (6 € amb descompte Amic/ga Cultura Lleida). Dissabte 24 i diumenge 25 de gener al Teatre de l'Escorxador a partir de les 18h.
Festa Major d’hivern d’Alcarràs: tradició, música i bon ambient
Alcarràs celebra per Sant Sebastià la seva Festa Major d’hivern amb un programa variat que combina activitats tradicionals, espectacles familiars i concerts. La popular Festa del Porc inaugura els actes, seguida de la música festiva d’A Kontrakorrent. El divendres destaca l’espectacle infantil Woof de Pere Hosta, la missa major amb benedicció dels animals i, a la nit, el concert de Doctor Prats amb Anna Gisbert i Amygdala. Dissabte hi ha una àmplia oferta per a totes les edats: Sigues Tortuga de Xip Xap, la Ruta Patrimoni, propostes d’humor i música com Impro Music Show, i el concert nocturn de Band The Cool. Diumenge, la festa es tanca amb Sòmion de la Cia El Que Ma Queda de Teatre, sardanes amb la Cobla Montgrins i una sessió de ball final. Tots els detalls es poden consultar al programa oficial en línia. Del 22 al 25 de gener.