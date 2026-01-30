Agenda del cap de setmana a Lleida: 31 de gener i 1 de febrer

Concert familiar "Monstres" a l’Auditori Enric Granados
L’Auditori Enric Granados de Lleida acull el concert familiar Monstres, una proposta musical pensada per a famílies amb infants a partir de 3 anys. L’espectacle convida el públic a fer un viatge sonor pels cinc continents a partir de personatges de llegenda com fades, follets, monstres i éssers mitològics d’arreu del món. A través de músiques i instruments característics de diverses cultures, els infants descobreixen nous paisatges sonors d’una manera lúdica i participativa. La direcció musical va a càrrec de Martí Serra, amb direcció escènica de Ramón Molins i direcció pedagògica d’Alba Pujol. El preu és de 10 euros l’entrada general i 8 euros per a Amic/ga Cultura Lleida.
Concert de Brü a Maldà
La cantautora ponentina Berta Saura, coneguda artísticament com a Brü, presenta el seu darrer disc Enmig de mi en un concert íntim i proper. En aquest treball, l’artista continua aprofundint en el seu univers personal, amb lletres plenes de metàfores i un so delicat però ric en matisos. El disc destaca també per la diversitat lingüística, amb cançons en català, anglès i castellà, i per una clara reivindicació de l’accent de Ponent. El concert és d’entrada lliure i gratuïta, però cal fer reserva prèvia trucant al 973 331 114. L’activitat està organitzada pel Bar Centro.
Espectacle familiar ‘Xino Xano’ a l'Espai Orfeó
En el marc de l’Espai Nadons, la companyia Fes-t’ho Com Vulguis presenta l’espectacle "Xino Xano", adreçat a nadons de 6 mesos a 3 anys. La proposta gira al voltant de la girafa Tuinga i d’uns mòduls geomètrics que es transformen en diferents mitjans de transport. A través de ritmes de percussió, sons de la natura i moviments suaus, l’espectacle introdueix els infants al món escènic d’una manera dolça i segura. Té una durada de 40 minuts i s’ofereixen dues sessions, a les 10.30 h i a les 11.30 h. El preu de l’entrada és de 12 euros i l’organització va a càrrec de la Fundació Orfeó Lleidatà.
Musical "Oliver Twist" a Balaguer
Entr’Acte Teatre porta a escena el musical Oliver Twist, sota la direcció de Nando de Pablo, inspirat en la famosa novel·la de Charles Dickens. L’espectacle, de 90 minuts de durada, transporta el públic a l’Anglaterra del segle XIX per explicar la història d’Oliver, un nen orfe que fuig de la misèria per buscar una vida millor. A través de cançons carregades d’emoció, humor i tensió, el muntatge aborda temes com la injustícia social, l’esperança i la solidaritat. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir en diversos establiments de la ciutat i a la taquilla del teatre. Tots els beneficis es destinaran a Mans Unides, amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer.