Agenda del cap de setmana a Ponent: 27 i 28 de juny

La Comarkalada arriba a Ponts
La Comarkalada, la trobada jove més destacada de la Noguera, celebrarà aquest cap de setmana la seva XVIII edició a Ponts amb un programa carregat d’activitats per a tots els públics. La jornada comptarà amb la tradicional Fira Jove, enguany dedicada als “Oficis del meu poble”, així com una cercavila amb la xaranga Festucs Brass Band i les actuacions musicals de La Quina, DJ Trapella, DJ Sold3k i DJ Fantasy. El programa començarà dissabte amb la inauguració oficial i activitats com el bingo popular, la gimcana jove i el campionat de botifarra. Diumenge hi haurà esmorzar popular, tallers de ràfting i teles acrobàtiques i l’acte de relleu i cloenda de la trobada.
Lleida acull "Tarzan. El Musical", una proposta familiar
El Teatre de Lleida acollirà el dissabte 27 de juny l’espectacle ‘Tarzan. El Musical’, una proposta pensada per al públic familiar que combina música, teatre i aventura. L’obra presenta una nova visió del conegut personatge a través d’un muntatge ple de ritme i humor. La funció forma part de la programació cultural prevista per aquest cap de setmana a la ciutat i ofereix una alternativa d’oci per gaudir en família.
Cervera apropa la cultura popular amb una ballada de sardanes diumenge
La ciutat de Cervera serà escenari diumenge 28 de juny d’una nova ballada de sardanes, una cita que permetrà gaudir de la tradició catalana en un ambient festiu. L’activitat està pensada tant per a persones habituades al ball com per a aquells que vulguin apropar-se a aquesta expressió cultural. La jornada se suma a les diferents propostes d’oci i cultura programades a les Terres de Ponent.
Les Borges Blanques tanca el juny amb la programació cultural "Llavors"
Les Borges Blanques acolliran durant aquest cap de setmana diverses activitats incloses dins la programació "Llavors", una proposta cultural que omple el municipi d’actes del 25 al 28 de juny. La iniciativa aposta per la dinamització cultural i per oferir activitats diverses als ciutadans durant els darrers dies del mes. La programació combina diferents disciplines i espais amb l’objectiu d’apropar la cultura al públic.