Agenda del cap de setmana de Lleida: 20 i 21 de setembre

Figa Flawas, a Alcoletge
El pròxim concert de Figa Flawas promet encendre la Festa Major Jove d’Alcoletge amb una barreja de pop, reggaeton i electrònica que s’ha convertit en segell del grup. Amb lletres desacomplexades i una connexió directa amb el públic jove, el duo convertirà la nit en una explosió de confeti, sororitat i ball. Les portes s’obriran a les 23.30 h i el concert començarà a mitjanit. Les entrades costen 5 € en venda anticipada “early bird” (28 i 29 d’agost), 10 € en la primera edició i 12 € en la segona, mentre que els infants de fins a 6 anys hi podran entrar gratuïtament.
Encontats, a Balaguer
El centre històric de Balaguer s’omplirà de màgia amb la 10a edició d’Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat. Durant tot el cap de setmana, places i carrers seran escenari de narracions orals, tallers i activitats familiars, a més d’una nit de llegendes i un mercat on descobrir novetats de literatura infantil i aprendre de grans il·lustradors. Un punt de trobada per als amants de la fantasia i la creativitat.
Artnatura, a Penelles
Penelles dona la benvinguda a la tardor amb la segona edició d’Artnatura – Aquí tardor, una experiència artística i natural a Rocafinestres, al cor de la Serra de Bellmunt-Almenara. A partir de les 18 h, els visitants podran participar en tallers gratuïts d’art i ornitologia, contemplar l’última posta de sol de l’estiu a les 19.55 h amb música en directe de Bru i sopar per 6 €. La nit es completarà amb fotografia nocturna dels murals de Penelles i la desfilada de l’Associació de tractors antics.
XXI Fira de l’Ametlla, a Vilagrassa
Vilagrassa celebra la 21a edició de la Fira de l’Ametlla amb tres dies plens d’activitats que combinen gastronomia, cultura popular i reconeixements a la pagesia. Des de jornades tècniques fins a tallers, degustacions i la tradicional cursa de l’ametlla, el programa inclou concursos de pujada de sacs, exposicions, música en directe i homenatges a productors locals. Un esdeveniment que posa en valor la tradició ametllera de l’Urgell i atrau visitants d’arreu.
Jornades de Pedra Seca i Territori, a Ciutadilla
Ciutadilla estrena la primera edició de les Jornades de Pedra Seca i Territori, un cap de setmana dedicat a aquest ofici ancestral reconegut com a patrimoni immaterial. Amb el mestre marger Josep Maria Martí, els participants podran aprendre tècniques de construcció de marges i reflexionar sobre sostenibilitat i cultura popular. Les sessions tindran lloc dissabte 20 de setembre, de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h, i diumenge 21 de setembre, de 9 a 14.30 h, a la Plaça Major. L’activitat és gratuïta però amb aforament limitat.